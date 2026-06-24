Conoce todas las plazas convocadas por el Ayuntamiento de Zamora para incorporar nuevo personal

Desde este mismo miércoles se pueden presentar las solicitudes para participar en los procesos de selección que ha abierto el Ayuntamiento de Zamora para cubrir trece plazas en el consistorio, tras la publicación el martes en el BOE del anuncio oficial.

Los interesados tendrán veinte días hábiles a partir de este mismo miércoles para presentar las instancias y la documentación que se solicita para poder participar en la selección de personal que se realizarán mediante concurso-oposición.

Estas son las plazas que se convocan: