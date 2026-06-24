Empleo
Conoce todas las plazas convocadas por el Ayuntamiento de Zamora para incorporar nuevo personal
Los interesados tienen 20 días hábiles para presentar sus solicitudes y documentación
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Desde este mismo miércoles se pueden presentar las solicitudes para participar en los procesos de selección que ha abierto el Ayuntamiento de Zamora para cubrir trece plazas en el consistorio, tras la publicación el martes en el BOE del anuncio oficial.
Los interesados tendrán veinte días hábiles a partir de este mismo miércoles para presentar las instancias y la documentación que se solicita para poder participar en la selección de personal que se realizarán mediante concurso-oposición.
Estas son las plazas que se convocan:
- Tres plazas de técnico/a de Administración General, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- Una plaza de arquitecto/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- Una plaza de ingeniero/a técnico/a, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- Una plaza de agente de igualdad, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- Tres plazas de cabo del Servicio de Extinción de Incendios, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- Una plaza de director/a Gerente de Teatro de la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- Una plaza de jefe/a de producción de la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- Una plaza de auxiliar de biblioteca de la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- Una plaza de peón/a de cementerio de la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
- La hostelería de la Plaza Mayor se une ante el veto de la RFEF: los bares pondrán una pantalla gigante para ver el partido Sabadell-Zamora CF
- Piden seis años de cárcel y nueve sin carné para el conductor novel que tuvo un accidente a 145 kilómetros en el que murieron dos jóvenes en Morales del Vino
- Una agresión con una botella rota obliga a suspender la verbena de la Plaza Mayor
- Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Un atropello de un peatón con patinete costará 14.000 euros y dos meses sin carné al conductor
- La Orquesta Panorama vuelve esta noche a Zamora: ¿Cuántas veces ha visitado la provincia?
- Marta Gómez Rodríguez, zamorana que ha logrado una de las 50 Becas Europa: “En ningún momento hubiera imaginado que podía conseguirlo, tuve que volver a mirar la lista mil veces"