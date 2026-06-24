Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”

Sanguijuelas del Guadiana es una de las bandas revelación de la música indie-folk española que actúa el miércoles, día 24 de junio, dentro de las Ferias y Fiestas de San Pedro. En plena gira, uno los tres componentes de la banda extremeña Carlos Canelada, guitarra y voz principal, repasa la trayectoria del grupo.

¿Cómo nació Sanguijuelas del Guadiana?

No tenemos un recuerdo concreto porque somos tres amigos de toda la vida que pertenecemos mismo grupo de amigos. Siempre hemos estado en la música y empezamos en la banda del pueblo. A nosotros nos empezó a gustar la música hecha con guitarras, con baterías y empezamos a juntarnos para ensayar. Lo que pasa es que nunca hacíamos algo en serio, solo era puro disfrute hasta que al final se ha convertido un poco en nuestro trabajo.

¿No se lo esperaban?

No. Nosotros, cuando hicimos el disco “Revolá” sí que le pusimos muchísimo esfuerzo. Y en cierta medida hicimos un cambio de vida al apostar todo por la música, pero nunca te esperas que esto vaya a funcionar en la medida en la que lo ha hecho.

Se les consideran la banda revelación de rock y música de raíz y su despegue ha sido meteórico.

La verdad que es algo que no sabes muy bien cómo sucede porque no depende de ti. Al final tú le pones mucho empeño a hacer música, a tu proyecto y luego a dar conciertos, pero no depende de ti que haya tenido como tanta fuerza en los últimos seis meses porque eso depende de la gente, de que la gente conecte con el trabajo que se ha hecho antes y la verdad que contentísimo, pues era algo que no nos esperábamos.

Conectan con jóvenes y no tan jóvenes.

Efectivamente, en los conciertos hay un poco de todo siempre. Hay niños que eso nos hace mucha ilusión que los niños se fijen en una banda y luego también están los padres, están incluso abuelos en conciertos. Al final nosotros contamos una historia en este disco de la gente que se tiene que ir de su pueblo explicada por chavales de 20 años, pero cuando mi abuelo tenía 20 años también se tuvo que ir del pueblo. La emigración no es una cosa de ahora, sino que siempre para buscarte la vida en algo que no se puede hacer en el pueblo tenías que ir fuera.

Sanguijuelas del Guadiana en una actuación en la provincia. / Eva Ponte / LZA

Ustedes son de la localidad pacense de Casas de Don Pedro, un pequeño pueblo situado en la comarca de la Siberia Extremeña, lo cual demuestra que desde la España despoblada y olvidada también se puede hacer buena música.

Totalmente, yo creo que no tiene nada que ver. Casi siempre los proyectos están en Madrid, pero es música que viene de otros sitios, lo que pasa es que siempre se ha tenido esa mentalidad de que las grandes oportunidades en las grandes ciudades y de que todo se hacía ahí. Siempre los proyectos han salido desde Madrid, pero no creemos que sea un requisito indispensable para un proyecto llegue al público.

Su gran oportunidad ¿cuál ha sido?

Creo que en nuestro caso es casi al revés porque nuestra oportunidad creo que ha sido tener un pueblo donde hemos podido volver, tras llevar llevaban mucho tiempo fuera y estar las 24 horas del día haciendo música. Nosotros nos dimos un año diciéndonos vamos a hacer este disco, vamos a echar toda la fuerza que tengamos ahora mismo en el proyecto porque lo único que creemos que nos hace falta es tiempo. Lo hicimos y fue una oportunidad grande. Lo digo porque la mayoría de la gente no puede y queremos ser conscientes también de que habernos podido tirar ese tiempo haciéndolo es una oportunidad que no todo el mundo tiene y a nosotros creo que ha sido lo que más nos ha servido.

¿Sigue siendo Casas su epicentro?

Sí, nosotros seguimos viviendo en el pueblo y todas las semanas cuando acabamos los conciertos volvemos al pueblo. Volvemos a la tierra (risas).

“Es importante estar orgulloso de las raíces, renegar creo que sería perder nuestra verdad”

En sus letras, entre otras temáticas, reivindican su Extremadura natal.

Por supuesto yo creo que es importante estar orgulloso de las raíces. Nosotros no lo concebimos de otra forma. Nosotros siempre decimos que hacemos lo que hacemos y somos como somos, por cómo nos hemos criado, por la forma en la que hemos vivido, por la gente que nos hemos juntado, por nuestras familias… renegar creo que sería perder nuestra verdad.

Tiempo atrás Extremoduro también reivindicó su origen…

Para nosotros siempre ha sido el mayor referente y lo sigue siendo, que nos digan eso nos gusta mucho porque siempre ha sido un referente enorme en nuestra música.

¿Qué ha supuesto para el grupo que en los premios de la Academia de la Música le reconociera como Mejor nuevo artista?

Está claro que el reconocimiento nos gusta porque valoran tu trabajo y ves que lo que haces no es en balde, sino que la gente piensa que te mereces eso. Muy contentos y siempre es una motivación ver que la gente está atenta y que valoran tu trabajo y, al final, es una motivación para seguir haciendo lo que hacemos.

Los integrantes de Sanguijuelas del Guadiana. / Cedida

Y más de 100 conciertos en lo que va de año.

Va a ser una gira extensa la de este disco. El año pasado fueron 110 conciertos o así, este año tenemos otros 90. Va a ser una gira de unos 200 conciertos que es bastante de una banda que acaba de empezar y nos apetece tocar en todos los sitios que se pueda.

Y… han pasado de ser teloneros a que les telonen.

(risas) Cuando empezamos la gira nosotros queríamos tocar en cualquier sitio que se pudiera. Hemos teloneado a un montón de gente y en algún punto hasta tenemos teloneros porque esos artistas que nosotros teloneamos nos dieron esa oportunidad. Tiene que ser una cosa que no se pierda porque nosotros ahora mismo también tenemos más público porque esos músicos nos dieron la oportunidad de telonearlos en su día.

Nosotros ahora mismo tenemos más público porque otros músicos nos dieron la oportunidad de telonearlos en su día

¿De quiénes han sido teloneros?

Hemos sido teloneros de La Raíz, de Los Derby o Carolina Durante. Hemos tocado con músicos muy interesantes y toda la gente que te cruzas te da consejos y te apoya. Vemos un ambiente bastante sano siempre que salimos de nuestro pueblo porque la gente quiere lo mejor para ti y se nota.

Con tantos conciertos ¿pueden escribir nuevos temas?

Sí. Estamos motivados con hacer nueva música. Siempre estamos en continua composición de temas. No obstante, hay que pararse cuando acabemos la gira y ver bien lo que queremos hacer y las canciones que hay y hacer más nuevas. Tampoco nos queremos meter prisa porque hace un año que sacamos el disco y creemos que hay que darle recorrido porque lleva mucho trabajo hacerlo.

¿Van a estrenar algún tema nuevo en Zamora?

Hemos arrancado esta segunda parte de la gira con un nuevo show y quizá toquemos un tema nuevo en Zamora. Nos apetece mucho ir porque hemos tocado un par de veces en el Ávalon, donde nos trataron de lujo, y sabemos que el público responde muy bien.