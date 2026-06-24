El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora

Zamora ha registrado el primer fallecimiento atribuido a causas térmicas en la provincia durante este episodio de altas temperaturas. Así lo notificó el pasado martes 23 de junio de 2026 el sistema MoMo, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, en una jornada marcada por un calor extremo e histórico.

La alerta sanitaria coincidió con el día más caluroso registrado en Zamora capital en un mes de junio. A las cinco de la tarde, el termómetro alcanzó los 40,6 grados a la sombra, una cifra inédita que supera con claridad el anterior récord mensual, fijado el día de San Pedro del pasado año, cuando la temperatura llegó a los 39,9 grados.

La ola de calor ya venía mostrando su intensidad desde el fin de semana. El domingo se igualó precisamente aquella marca histórica de 39,9 grados, el lunes la máxima se situó en 39 y este martes el mercurio dio un nuevo salto hasta los 40,6 grados. Por ahora, esa es la temperatura más alta de este episodio y también el nuevo techo térmico de Zamora en un mes de junio.

El dato confirma la dureza de una situación meteorológica que no solo deja registros excepcionales, sino también consecuencias directas sobre la salud. La provincia suma así su primer fallecimiento en periodo estival asociado al calor en un contexto de temperaturas extremas que han llevado a Zamora a pulverizar en apenas un año su propio récord histórico para estas fechas.