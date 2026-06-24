El Ayuntamiento de Zamora repite como el más transparente de Castilla y León

El Ayuntamiento de Zamora puede volver a presumir de ser el más transparente de Castilla y León, tras los últimos datos presentados por la entidad Dynamic Transparency Index (Dyntra), que elabora un ranking con los consistorios de la comunidad en cuanto a la calidad, la accesibilidad y la actualización de la información que publican los propios ayuntamientos. Se trata de una evaluación dinámica que revisa los datos disponibles en las páginas web institucionales y portales de transparencia municipales.

Siguiendo estas pautas, Zamora se sitúa a la cabeza de esta clasificación, obteniendo, según este informe, nada menos que el cumplimiento del 73,37% de indicadores que este organismo establece.

En total, son 184 índices los que se evalúan en áreas de transparencia municipal, participación y colaboración ciudadana, transparencia económico-financiera, contratación de servicios, urbanismo y obras públicas y open data, de los que el consistorio zamorano cumple 135.

Es precisamente en este último área donde el ayuntamiento encuentra su mayor reto de mejora, con la sugerencia de publicar estos datos en una plataforma de open data.

Información verificada

El análisis que realiza este organismo internacional se centra en la información que puede ser localizada y verificada por la ciudadanía en los canales públicos de cada entidad. En este sentido, desde Dyntra indican que “el ranking debe entenderse como una herramienta de diagnóstico y mejora continua, especialmente útil para identificar contenidos que ya están disponibles, contenidos que requieren actualización y áreas en las que puede reforzarse la publicación activa”.

En el conjunto de Castilla y León se han evaluado 57 municipios mayores de 5.000 habitantes, con un índice medio de cumplimiento del 21,73%.

Junto a Zamora, completan en podio los ayuntamientos de Aranda de Duero y Salamanca.

Índice DAM

Dyntra es una plataforma internacional dedicada a la medición dinámica de la transparencia pública, el gobierno abierto y la rendición de cuentas. Su objetivo es favorecer el acceso ciudadano a la información pública mediante indicadores comparables y verificables.

El índice DAM es el índice de evaluación de transparencia para ayuntamientos y municipios desarrollado dentro de la plataforma Dyntra, Índice de Transparencia Dinámico. Mide en tiempo real la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana de los gobiernos locales.

Áreas de evaluación

El índice analiza el cumplimiento de indicadores estructurados en varias categorías clave, como transparencia institucional, que se centra en información sobre la corporación, organización y cargos electos; gestión económica y financiera, centrado en presupuestos, contratos, convenios y retribuciones; urbanismo, obras públicas y medio ambiente, con planes de ordenación, datos ambientales y licencias; participación y colaboración ciudadana, a través de canales de comunicación, foros y atención al ciudadano y, por último, open data, con la publicación de datos en formato abierto, plataforma de publicación.