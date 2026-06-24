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El álbum digital que está revolucionando el Mundial desde Zamora

GameZ Studio lanza una plataforma gratuita para coleccionar e intercambiar cromos

La plataforma creada por GameZ Studio

La plataforma creada por GameZ Studio / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

El Mundial 2026 ha servido de inspiración a la empresa zamorana de videojuegos GameZ Studio para poner en marcha un álbum digital con el que se pretende que ningún aficionado, sin importar la edad, se quede sin vivir la experiencia que supone coleccionar cromos de sus jugadores favoritos, ahora que la fiebre por los álbumes ha hecho que muchos se hayan quedado sin ellos de manera física o sean incapaces de completar la colección.

WC2026 Sticker Album es la propuesta de GameZ Studio. Se trata de una plataforma digital gratuita que está inspirada en los tradicionales álbumes de cromos del Mundial de Fútbol. En tan solo dos días de su salida al mercado, ya ha sumado más de tres mil jugadores.

Equipo elaborado con las cartas de juego.

Equipo elaborado con las cartas de juego. / Cedida

La plataforma permite coleccionar cromos digitales de los futbolistas del Mundial 2026, abrir sobres, completar selecciones, conseguir cartas especiales e intercambiar cromos repetidos con otros usuarios, recuperando una de las tradiciones más populares entre generaciones de aficionados al fútbol.

Crear un equipo propio

Pero WC2026 Sticker Album va más allá del coleccionismo. “Cada jugador puede crear su propia alineación utilizando los futbolistas que ha conseguido en su colección y disputar partidos contra otros usuarios o contra sus amigos. El sistema incorpora mecánicas estratégicas que convierten cada colección en un equipo único con el que competir”, se explica desde la empresa. “Además, el juego cuenta con modo online y modo offline, permitiendo disfrutar de la experiencia en cualquier momento y lugar”, añade.

Cromos de futbolistas españoles.

Cromos de futbolistas españoles. / Cedida

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su accesibilidad. “La plataforma es completamente gratuita y no requiere descargar aplicaciones desde ninguna tienda. Basta con acceder a la web desde el móvil, tablet u ordenador y añadirla a la pantalla de inicio para comenzar a jugar en cuestión de segundos”, se detalla.

Mantener la ilusión en el Mundial

Desde GameZ Studio explican que la idea surgió al comprobar el interés que sigue despertando el coleccionismo de cromos durante cada Mundial y las dificultades que muchos aficionados están encontrando para acceder a las colecciones físicas. “Queríamos que la ilusión de hacer la colección del Mundial siguiera viva para todo el mundo. Abrir sobres, conseguir a tus jugadores favoritos, cambiar repetidos con amigos y comentar los fichajes de cada selección forma parte de la experiencia del fútbol. Con WC2026 Sticker Album hemos querido trasladar toda esa emoción al entorno digital y hacerlo de forma gratuita y accesible para cualquier aficionado”, señalan desde el estudio.

Pensado para jugadores de todas las edades, WC2026 Sticker Album combina la nostalgia de los álbumes tradicionales con las posibilidades de la tecnología actual, incorporando elementos sociales, competitivos y colaborativos que permiten compartir la experiencia con amigos y familiares.

Una de las pantallas del álbum digital del Mundial 2026

Una de las pantallas del álbum digital del Mundial 2026 / Cedida

La rápida acogida del proyecto, con más de 3.000 usuarios registrados en apenas dos días, “demuestra que la pasión por coleccionar cromos sigue siendo uno de los grandes fenómenos asociados al Mundial y que existe un enorme interés por nuevas formas de disfrutarla”, argumentan.

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WC2026 Sticker Album ya está disponible de forma gratuita en la dirección www.wc2026.es.

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