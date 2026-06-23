Zamora pierde fuerza exportadora en abril pese a mantener superávit comercial

La provincia de Zamora cerró el mes de abril de 2026 con exportaciones por valor de 23,2 millones de euros, lo que supone una caída interanual del 32,5%. Cifra que supone el mayor descenso de todas las provincias de Castilla y León, según los datos de comercio exterior publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En cuanto a las importaciones, ascendieron en la provincia a 20,6 millones de euros, un 63,3% más que un año antes. El balance refleja, por tanto, un saldo comercial positivo para Zamora de 2,6 millones de euros.

Dentro de Castilla y León, Zamora fue la segunda provincia con menor volumen exportador, únicamente por delante de Ávila. Mientras la comunidad autónoma aumentó sus exportaciones un 4,1% en abril hasta los 1.819,4 millones de euros, el territorio zamorano evolucionó en sentido contrario, restando dinamismo al conjunto regional.

La estructura exportadora zamorana continúa muy concentrada en el sector agroalimentario. Los productos de alimentación, bebidas y tabaco representaron el 79,9% de las ventas exteriores provinciales, con 18,6 millones de euros, aunque registraron una caída del 24,1% respecto a abril de 2025. El segundo sector fue el de semimanufacturas no químicas, con apenas 1,9 millones de euros y un descenso del 3,5%.

Si se observa el acumulado de enero a abril, la tendencia sigue siendo negativa. Zamora exportó 95,5 millones de euros, un 16,5% menos que en el mismo periodo de 2025. Las importaciones sumaron 63,4 millones, con una ligera reducción del 1,3%, lo que permitió mantener un superávit comercial de 32,1 millones de euros.

El análisis sectorial del acumulado anual confirma el peso del sector alimentario. Entre enero y abril, alimentación, bebidas y tabaco concentró el 77,6% de las exportaciones zamoranas, con 74,1 millones de euros, aunque retrocedió un 8,8%. Las semimanufacturas no químicas aportaron 8,6 millones, con una caída del 11,8%.

Principales mercados

Los datos de abril confirman que Europa sigue siendo el principal mercado para Castilla y León, apreciándose un aumento de la actividad respecto al año anterior, ya que las ventas a esta zona crecieron un 5,1%. Francia, Portugal, Italia y Alemania aparecen como los principales destinos más importantes. En el caso de las ventas a la zona euro, éstas aumentaron un 2,8%, y las destinadas al resto de la Unión Europea, crecieron un 15,5%.

Por otro lado, las ventas al resto de Europa se incrementaron un 9,1% respecto al mismo mes del año anterior, representando el 12,9% de las ventas exteriores de Castilla y León. Reino Unido se posiciona en el mes de abril como el principal cliente en la zona, con un 6,1% del total y un aumento de las ventas a este país del 14,4%. Turquía se sitúa ligeramente por debajo, con un 3,6% del total y una disminución del 6 % respecto al mismo mes del año pasado.

Fuera de Europa, aumentaron las exportaciones de Castilla y León a las siguientes grandes categorías de zonas: Oriente Medio (18,3% más), África (8,8% más) y América del Norte (6,9% más). Por contra, descendieron las dirigidas a Oceanía (un 28,5% menos), América Latina (12,9% menos) y Asia excluido Oriente Medio (9,4% menos).