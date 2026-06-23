Del vecino molestón a las barras del bar en las fiestas: así se quejan los zamoranos

“Consideramos comprensibles determinadas demoras para acceder a las prestaciones sanitarias no urgentes, en un sistema presidido por la universalidad y gratuidad, pero no son concebibles si superan unos límites tolerables médica y personalmente, en cuyo caso se produce una verdadera inasistencia”. Es lo que dice el informe anual del Procurador del Común 2025, recientemente publicado, en referencia a uno de los casos que refleja, sobre las demoras de la atención en la Unidad de Dolor de Zamora, que llegaban al año y medio de espera.

Pese a que la Consejería de Sanidad considera la atención al dolor crónico como una de sus prioridades y asegurar que los pacientes preferentes recibían atención en un máximo de un mes, el Procurador del Común constataba que los pacientes no preferentes eran los más afectados por las demoras y quienes se enfrentaban a largos periodos de sufrimiento.

“Indicamos a la Consejería la necesidad de llevar a cabo un seguimiento continuo de las necesidades asistenciales de la Unidad de Tratamiento del Dolor del Complejo Asistencial de Zamora y de los recursos disponibles, adoptando las medidas precisas que posibilitasen que las listas de espera se mantuvieran dentro de unos estándares aceptables en los centros sanitarios y se favoreciera el acceso de los pacientes en el menor tiempo posible, con el fin de evitarles sufrimiento y permitirles el desarrollo normalizado de su vida personal y laboral” explica el Procurador del Común.

La Consejería indicó que pese a la elevada demanda de solicitudes para valoración en la Unidad del Dolor del Complejo Asistencial de Zamora, la lista de espera se había ido reduciendo, y se aludía, por último, a la próxima creación de la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico No Oncológico en Zamora. Dotación que, por cierto, aún no se ha puesto en marcha.

Uno de los problemas en este sentido es que no hay datos oficiales de la lista de espera en la Unidad de Dolor, sino solo en general la del servicio de Anestesiología, de la que depende.

Las barras de las fiestas de los pueblos

Hay otros asuntos curiosos en la memoria del Procurador del Común, en los que los expedientes procedentes de la provincia de Zamora han servido como ejemplo.

Uno de ellos ocurrió con la explotación de los bares instalados en las vías públicas durante los festejos populares. Un ayuntamiento adjudicaba directamente estas barras al grupo de vecinos que se ocupaba de organizar las fiestas. Pero hubo una queja, y el secretario municipal constató que, efectivamente, es necesario tramitar un procedimiento para otorgar las autorizaciones.

El Procurador del Común recuerda que como regla general la concesión del uso privativo de un bien de dominio público debe hacerse, como regla general, en régimen de concurrencia, “si bien podría admitirse su adjudicación directa en supuestos excepcionales, siempre que estén debidamente justificados”. El Ayuntamiento se comprometió a elaborar un reglamento municipal de participación ciudadana, para fijar la manera de canalizar la colaboración de ciudadanos y asociaciones en la organización de las fiestas locales.

Falta de cobertura... y de competencias

Las quejas por las comunicaciones y la sociedad de la información y el conocimiento destacadas en el informe sobre Zamora se referían, por ejemplo a las deficiencias existentes en la telefonía móvil y en el servicio de acceso a Internet en tres zonas diferentes de una localidad zamorana y en un lugar residencial.

El Procurador del Común se dirige al Ayuntamiento, la Diputación y la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. El Ayuntamiento constató que la situación descrita en la queja era cierta y el Procurador del Común le instó a proporcionar las autorizaciones y licencias necesarias para que los operadores pusieran las instalaciones que solucionen los problemas de cobertura de Internet.

La Diputación indicó que no tiene medios, competencias ni cobertura legal para actuar en este campo, si bien el Procurador del Común que fomentar el desarrollo económico si lo es, y recomendó la creación de una Oficina de apoyo y asesoramiento a los municipios de la provincia de Zamora en materia de transformación digital y telecomunicaciones, o algo similar. Sí se ofreció la Diputación a colaborar con otras administraciones en la resolución del problema.

Igualmente, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital justificó su inacción alegando su falta de competencias en materia de telecomunicaciones; no obstante, si bien el Procurador del Común entiende que la Junta debía coadyuvar con la Administración central y con las compañías operadoras de telecomunicaciones para extender las redes de banda ancha y la telefonía móvil. Con base en ello, se solicitó dotar a la Mesa de Telecomunicaciones y Digitalización de Castilla y León de los medios necesarios para impulsar la modernización tecnológica de la Comunidad, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y promover un entorno digital más avanzado y accesible; agilizar la concesión de autorizaciones y permisos requeridos por la Administración autonómica para la extensión de la fibra Óptica en los municipios rurales, e intensificar el seguimiento de los planes de expansión de banda ancha fija y móvil en la comunidad, velando y exigiendo el cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos por la Administración del Estado.

El vecino músico que molesta cuando ensaya

Otra queja se refiere un ciudadano de Zamora, que denunciaba los ruidos sufridos por los ensayos con instrumentos musicales de su vecino. El Ayuntamiento consideró que no era una cuestión de su competencia, al tratarse de una actividad esporádica encuadrable en un conflicto vecinal, frente a lo cual "recordamos que la normativa autonómica de ruidos incluye los comportamientos vecinales dentro de su ámbito de aplicación", por lo que recomendó al Ayuntamiento que se realizase una medición sonora con el fin de conocer si se superan los límites de los niveles fijados y, en caso de vulneración, a corregir ese tipo de comportamientos vecinales. El Ayuntamiento de Zamora aceptó que la Policía Municipal acudiera con un sonómetro.

Por un quiñón de leña

El criterio de reparto de los lotes de leña vecinales originó la disconformidad de un vecino de un pueblo de Zamora, que acudió al Procurador del Común para quejarse porque antes se asignaba un quiñón a cada vecino, pero en 2024 se modificó el criterio y solo se asignaba a quienes tuvieran casa abierta todo el año. El Ayuntamiento, titular del monte, explicó que la costumbre para disfrutar del aprovechamiento es estar al menos un año empadronado, estar dado de alta en el padrón de aprovechamientos especiales, estar al corriente en el pago de las cuotas y tener casa abierta más de seis meses al año.

Archivo de los incendios

Las numerosas quejas recibidas de Zamora y León por los incendios de 2025 las archivó el Procurador del Común porque así lo obliga la ley al haber abierto actuaciones por la Fiscalía del Tribunal Superior Justicia de Castilla y León.

Mercadillo de Benavente

El mercado semanal de los jueves en La Vizana de Benavente fue objeto de otra resolución, que el Ayuntamiento aceptó para regularizar las licencias de venta ambulante, vigilar montaje y horarios y evitar la celebración del mercado en festivos, trasladándolo a una jornada laborable cercana, además de limitar el número de puestos para garantizar la seguridad. El Procurador del Común recomendó el estudio de un cambio de ubicación del mercadillo.

Un referéndum "caducado"

Otra de las quejas llegadas al defensor del pueblo castellano y leonés señalaba posibles irregularidades cometidas en las actuaciones de inicio de una concentración parcelaria al considerar los reclamantes que no se habían mantenido las reuniones con todos los propietarios para informarles tanto de las actuaciones que se llevarían a cabo en este proceso como de la superficie real que iba a ser incluida.

Pero revisada la documentación se comprobó que no había irregularidad alguna. Lo que si pasaba es que esta actuación solicitada por el Ayuntamiento en 2012, fue refrendada posteriormente en 2016 en una asamblea con casi el 80% de votos a favor. Admite el procurador del Común, no obstante, que después del tiempo transcurrido y ante la oposición actual sería conveniente fomentar la participación de los propietarios de fincas rústicas.

La "estafa" del Día sin Coche

Una asociación de consumidores presentó una queja porque había pedido, sin éxito, al Ayuntamiento de Zamora, que devolviera el dinero cobrado a los usuarios de los aparcamientos durante el Día sin Coche de 2024. El caso es que el Ayuntamiento había anunciado parking gratis en los aparcamientos subterráneos como uno de los actos del Día Sin Coche, pero resulta que sí se cobró a los vehículos que habían aparcado. El Ayuntamiento dijo que se debió a un fallo informático.

Contaminación de nitratos

Finalmente, destaca el gran número de quejas por contaminación por nitratos en el abastecimiento de agua potable, que dio lugar a distintas resoluciones, a veces descartando que hubiera esa contaminación. Se recibieron este tipo de quejas acerca de los abastecimientos municipales de Cañizal, Castronuevo, Molacillos, Montamarta, Pajares de la Lampreana, Piedrahita de Castro, Valdefinjas, Villalube y San Cebrián Castro, aunque no en todos los casos existía tal contaminación.