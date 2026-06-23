El subdelegado del Gobierno pide extremar la precaución ante la ola de calor que deja hoy 40 grados en Zamora
Sanidad recuerda la importancia de la hidratación y de evitar la exposición al sol en las horas centrales del día
La provincia de Zamora afronta este martes la jornada más intensa de la primera ola de calor del verano, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados centígrados, unos valores poco habituales para estas fechas. Ante esta situación, el subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que refuerce las medidas de prevención y reduzca los riesgos asociados a las altas temperaturas.
La advertencia coincide además con las fiestas de San Pedro, cuando aumenta la afluencia de personas en calles y espacios públicos. Desde el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas del Ministerio de Sanidad se recuerda que el calor extremo puede afectar especialmente a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, los menores, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.
Recomendaciones básicas
Entre las principales medidas de protección destaca mantener una hidratación constante, bebiendo agua con frecuencia aunque no se tenga sed. También se recomienda evitar la actividad física intensa y la exposición al sol durante las horas centrales del día, así como utilizar ropa ligera y fresca.
Sanidad aconseja además priorizar las comidas ligeras y mantener las viviendas lo más frescas posible, bajando las persianas durante el día y ventilando por la noche.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este episodio de calor comenzará a remitir a partir de mañana, cuando se espera un descenso progresivo de las temperaturas. Hasta entonces, las autoridades insisten en la necesidad de seguir las recomendaciones preventivas para evitar golpes de calor y otros problemas de salud relacionados con las altas temperaturas.
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