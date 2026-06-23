Sandra Hernández, la tatuadora zamorana que convierte la tinta en arte: "Hay una emoción en lo que hago que no se logra con un dibujo"

Dibuja desde que era tan solo una niña y estos días Sandra Hernández comparte con el público sus creaciones artísticas tanto sobre papel como sobre piel en la sala de exposición de la Alhóndiga en su primera exposición titulada “Tinta y Origen”.

Esta joven zamorana cursó el bachillerato en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora y luego se decantó por una disciplina del tatuaje. “Al principio quise probar, hice muchos cursos y pasé por diferentes academias de tatuajes” explica la artista que optó por esa senda que “me parece una manera muy bonita de tener una parte de mí en cada persona”.

Un hombre contempla algunos de los tatuajes hecho por la zamorana. / Victor Garrido / LZA

Esta joven comenta, rodea de fotos de los tatuajes y por algunos de los dibujos que ha realizado, que “al final tú puedes pintar un cuadro y lo puedes exponer, te lo pueden comprar, pero... no es lo mismo que un tatuaje”. Como artista que realiza tatuajes confiesa que “conectas más con la gente, porque un tatuaje tiene una historia muy importante detrás”.

Habla con verdadera pasión de su trabajo: “Hay una emoción y un sentimiento en todo que hago tatuando que no se transmite con un cuadro”. “Estoy súper feliz de poder ayudar a la gente y por eso al final decidí tatuar”, atestigua esta profesional con más de una década de experiencia.

Detalle de dos de los tatuajes de Sandra Hernández Fernández. / Victor Garrido / LZA

Pese a que dibuja en su profesión sigue dibujando en su tiempo libre. “Es mi manera de relajarme, de evadirme un poco de todo. Aunque pueda parecer un poco irónico porque sigo dibujando” pero “dibujando hago lo que siento, tatuando al final la persona te lo pide, es algo ya que tú no eliges, aunque disfruto mucho”. La zamorana añade que “para mí dibujar es meterme en mi mundo y expresar todo lo que tengo dentro”.

A su alrededor se encuentran unos impresionantes rostros hiperrealistas. “Son todos del mismo estilo, con arrugas, unas miradas muy potentes…porque los ojos me transmiten mucho” explica. Esta zamorana ha llevado al papel imágenes, muchas de ellas de personas mayores, “son fotos de personas reales que he visto en diferentes noticias, en medios, en redes… y lo que intento es hacerlo más parecido posible” ya sea con carboncillo o lápices de colores o una mezcla de técnicas si la obra lo requiere como una reproducción de Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya que hizo para una bodega y está presente en la muestra a través de un vinilo.

La joven junto a varias obras dedicadas a la Semana Santa. / Alba Prieto

En otra de las paredes hay una serie de tatuajes mitológicos pero impresionan los de animales. Éstos, que dan la bienvenida a la sala, los ha elegido porque ella también ha tenido mascota y sale el vínculo tan estrecho que se genera. “Son mascotas que van en la piel de la persona y al final es la parte que más me gusta porque es una obra de arte igual que acompaña a una persona toda su vida”.

Semana Santa y patrimonio

En la muestra de esta zamorana, muy orgullosa de sus raíces, también hay espacio para la Pasión de Zamora, a través de varios dibujos del Merlú, uno realizado con compás, y de la Virgen de la Esperanza, en dibujo y tatuaje, sin pasar por alto la Catedral de Zamora con un cimborrio que pintó en una piel.

Primera exposición

Su primera exposición de la mano del Verano Joven confiesa que “es una gran oportunidad” para dar a conocer lo que hace tanto tatuando como dibujando. Se lo había planteado en alguna ocasión, pero su anhelo se materializó a través de contactar con ella la concejala de Juventud, Sara de la Higuera, quien la seguía desde hace tiempo en las redes sociales donde sube mucho de su hacer más artístico.

Sandra Hernández tatuando la Catedral de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Tras recorrer con ella la sala y hablar de sus dibujos, mira sus creaciones y sentencia: “Estoy muy orgullosa porque lo que he hecho en mi casa y que hasta ahora lo veía mi familia, lo puede ver ahora todo el mundo”.

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Arte ya sea sobre papel ya sea como sobre la piel.