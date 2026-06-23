Piden seis años de cárcel y nueve sin carné para el conductor novel que tuvo un accidente a 145 kilómetros en el que murieron dos jóvenes en Morales del Vino

El joven conductor que circulaba a 145 kilómetros por hora en la A-66 cuando perdió el control del vehículo a la altura de Morales del Vino y provocó un accidente en el que fallecieron dos amigos de 17 y 20 años que ocupaban e iban sin cinturón de seguridad se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel y 9 años de retirada del permiso de conducir, según recoge el escrito de la acusación pública. Se da la circunstancia de que el conductor novel había aprobado el carné de conducir el 16 de agosto de 2024, quince días antes del suceso ocurrido el 2 de septiembre de ese mismo año, a las 19.20 horas. Los dos fallecidos, que eran pareja, residían en el barrio de San José Obrero de Zamora donde se les rindió un homenaje.

La Fiscalía de Zamora acusa al procesado, de iniciales J.A.R., de dos delitos de imprudencia grave con resultado de la muerte de la menor de edad y de un delito contra la Seguridad Vial por conducción temeraria por superar la velocidad máxima permitida en el tramo en el que tuvo lugar el siniestro que era de 120 kilómetros por hora, lo que motivó que invadiera el carril contrario sin poder volver a retomar el carril derecho, con dirección Gijón, por el que estaba circulando.

Salida de la calzada y varios vuelcos

En ese momento, se salió de la carretera, impactó contra la bionda para después de dar varias vueltas de campana hasta detenerse tras recorrer 215 metros. Como consecuencia, el joven de 20 años que ocupaba el asiento trasero sin llevar el cinturón de seguridad salió despedido y falleció, al igual que la menor de edad de 17 años que iba a su lado y sí tenía puesto el cinturón, de acuerdo con el escrito de imputación.

Tanto el conductor como su pareja, que viajaba de copiloto, sufrieron heridas leves. La aseguradora de turismo siniestrado ha consignado las indemnizaciones para la familia de la menor de edad cifradas en 139.412 euros al padre, que ha tenido que seguir un tratamiento psicológico, al igual que la madre de la adolescente que 65.925 euros a la madre, mientras que para la hermana se estipulan 31.831 euros, según consta en las actuaciones judiciales. La familia del joven de 20 años fallecido recibirá 75.737 euros y 16.192 euros de la aseguradora.

Piezas separadas para fijar la responsabilidad civil

El Ministerio Público establece la responsabilidad civil del acusado en cantidades que van desde los 86.978 para cada uno de los progenitores de la menor y su hermana, la misma cantidad estipulada para la madre y el padre del amigo muerto más los gastos del funeral, a los 23.658 euros del hermano de este.

En el mismo documento, solicita que se le imponga una fianza de 150.000 euros con la apertura de las piezas separadas para determinar la responsabilidad civil del joven conductor.