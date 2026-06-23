Accidente en Zamora
Un motorista de unos 40 años resulta herido tras un accidente en Zamora
El suceso ocurrió a las 22:13 horas en un cruce de la calle Argentina en Zamora
A.B.G.
Un motorista de unos 40 años resultó herido este martes tras verse implicado en una colisión con un turismo en Zamora. El accidente se produjo a las 22.13 horas en la calle Argentina, a la altura del cruce con la calle Núñez de Balboa. Según la información facilitada, el siniestro consistió en una colisión entre un turismo y una motocicleta.
El motorista, que se encontraba consciente tras el impacto, fue atendido inicialmente en el lugar del accidente. Hasta la zona fueron movilizados efectivos de la Policía Municipal y el Sacyl, que desplazó una UVI móvil. También fue informado el Cuerpo Nacional de Policía.
Tras recibir asistencia sanitaria, el herido ha sido trasladado al Hospital de Zamora para una valoración médica más completa.
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