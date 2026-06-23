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Accidente en Zamora

Un motorista de unos 40 años resulta herido tras un accidente en Zamora

El suceso ocurrió a las 22:13 horas en un cruce de la calle Argentina en Zamora

Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL

Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL / Archivo

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A.B.G.

Zamora

Un motorista de unos 40 años resultó herido este martes tras verse implicado en una colisión con un turismo en Zamora. El accidente se produjo a las 22.13 horas en la calle Argentina, a la altura del cruce con la calle Núñez de Balboa. Según la información facilitada, el siniestro consistió en una colisión entre un turismo y una motocicleta.

El motorista, que se encontraba consciente tras el impacto, fue atendido inicialmente en el lugar del accidente. Hasta la zona fueron movilizados efectivos de la Policía Municipal y el Sacyl, que desplazó una UVI móvil. También fue informado el Cuerpo Nacional de Policía.

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Tras recibir asistencia sanitaria, el herido ha sido trasladado al Hospital de Zamora para una valoración médica más completa.

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