Más de medio millar de escolares zamoranos se convierten en embajadores de la prevención de incendios

Un total de 547 alumnos de la provincia de Zamora han participado durante el presente curso escolar en la cuarta edición del programa de educación ambiental "Depende de todos, depende de ti", una iniciativa impulsada por la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León que continúa consolidándose como una de las principales herramientas de sensibilización y concienciación sobre la prevención de incendios forestales entre los más jóvenes.

La campaña, que ha vuelto a cosechar una excelente acogida en los centros educativos zamoranos, ha contado con la participación de 27 colegios y centros educativos, donde se han desarrollado 33 actividades formativas y divulgativas destinadas a acercar al alumnado la importancia de proteger los espacios naturales y comprender el papel fundamental que desempeña la prevención en la lucha contra los incendios forestales.

Dirigido específicamente a estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria, el programa ha llegado este año a 547 escolares, de los cuales 217 cursaban quinto y 330 sexto curso. A través de una metodología participativa, práctica y adaptada a su edad, los alumnos han podido conocer las causas que originan los incendios, las consecuencias ambientales, económicas y sociales que provocan, así como las medidas que cualquier ciudadano puede adoptar para contribuir a la conservación de los montes.

La iniciativa busca formar a las nuevas generaciones en el respeto y cuidado del medio natural, fomentando una conciencia ambiental que trascienda las aulas y llegue también a las familias y al conjunto de la sociedad. De este modo, los escolares se convierten en auténticos agentes de sensibilización capaces de trasladar a su entorno la importancia de prevenir comportamientos de riesgo y proteger uno de los recursos más valiosos de la provincia como son sus masas forestales.

Aprender de quienes protegen el monte cada día

Uno de los aspectos más destacados del programa es la implicación directa de los profesionales que trabajan en la prevención y extinción de incendios forestales. En la provincia de Zamora, 27 voluntarios especializados participaron de manera altruista en el desarrollo de las actividades, aportando su experiencia y conocimientos al servicio de la educación ambiental.

Participantes en la cuarta edición del programa ‘Depende de todos, depende de ti’. / Cedida / LZA

Antes de incorporarse al programa, estos profesionales recibieron formación específica para garantizar una transmisión eficaz de los contenidos. Posteriormente, fueron los encargados de acercar al alumnado la realidad de su trabajo diario mediante talleres prácticos, dinámicas participativas y explicaciones adaptadas a la edad de los estudiantes.

Cada actividad fue impartida por una pareja de voluntarios integrada por agentes medioambientales y técnicos especializados, una combinación que permitió ofrecer una visión completa sobre la gestión forestal, la vigilancia del territorio y las labores de prevención y extinción de incendios.

Gracias a este contacto directo, los escolares pudieron conocer de primera mano cómo actúan los equipos de emergencia ante un incendio, cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan y qué herramientas utilizan para proteger el patrimonio natural de la comunidad.

Experiencias prácticas

Las sesiones no se limitaron a contenidos teóricos, ya que las actividades incluyeron la presencia de un camión autobomba forestal, uno de los recursos más utilizados en las labores de extinción de incendios. Esta experiencia despertó una gran curiosidad entre los alumnos, que tuvieron la oportunidad de observar de cerca el equipamiento, descubrir el funcionamiento de los vehículos y conocer las medidas de seguridad que emplean los profesionales durante las intervenciones.

Estas demostraciones prácticas constituyen uno de los elementos más valorados tanto por los escolares como por el profesorado, puesto que permiten transformar conceptos complejos en experiencias cercanas y memorables, favoreciendo un aprendizaje más significativo y duradero.

En toda la provincia

Aunque la ciudad de Zamora concentró el mayor número de centros participantes, con cinco colegios implicados en el programa, la iniciativa logró extenderse por buena parte del territorio provincial, reafirmando su carácter integrador y su vocación de llegar al medio rural. En total, otros 22 centros educativos de diferentes municipios se sumaron a esta edición, llevando el mensaje de la prevención a localidades como Benavente, Toro, Fermoselle, Camarzana de Tera, Alcañices, Bermillo de Sayago, Villardeciervos, Ferreras de Abajo, Palacios de Sanabria o Carbajales de Alba, entre muchas otras.

Participantes en la cuarta edición del programa ‘Depende de todos, depende de ti’. / Cedida / LZA

Esta amplia implantación territorial ha permitido que cientos de niños y niñas de diferentes comarcas zamoranas compartan una misma experiencia educativa centrada en la protección del medio ambiente y la conservación de los montes.

Más conciencia ambiental

Coincidiendo con el cierre del curso escolar, los centros participantes concluyen esta experiencia con un importante bagaje de conocimientos sobre prevención de incendios forestales y protección del entorno natural. Colegios como Medalla Milagrosa de Zamora, Amor de Dios de Toro, CEIP El Tera de Camarzana de Tera, el Centro de Educación Ambiental de Villardeciervos, Las Eras de Benavente o Ignacio Sardá de Carbajales de Alba son algunos de los que han formado parte de esta edición.

Tras cuatro años de trayectoria, "Depende de todos, depende de ti" continúa demostrando que la educación ambiental es una de las herramientas más eficaces para construir una cultura preventiva sólida, puesto que la protección de los montes no depende únicamente de los profesionales que trabajan sobre el terreno, sino también del compromiso de toda la sociedad, un compromiso que comienza desde las aulas.