Liliana Fernández, bodeguera de El Hato y El Garabato: "La marca Reserva de la Biosfera puede traer enormes beneficios al territorio"

"La Reserva de la Biosfera puede traer enormes beneficios al territorio". Con esta convicción intervino Liliana Fernández, representante de la bodega zamorana El Hato y El Garabato, durante el acto de entrega de distintivos a los nuevos establecimientos adheridos a la marca Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. Palabras con las que quiso realzar la importancia de la iniciativa surgida en el año 2015. "Fue un gran logro porque tiene un montón de peculiaridades aparte de la internacionalización", expresó. Sello que integra espacios de Zamora, Salamanca y el norte de Portugal bajo una misma estrategia de desarrollo sostenible. Un territorio diverso, caracterizado por su enorme riqueza paisajística, ambiental y cultural, que busca impulsar su autenticidad como elemento diferenciador frente a otros destinos y mercados.

La empresaria zamorana recordó asimismo que "hay reservas de la biosfera en Europa que llevan muchos más años de recorrido y que han sido capaces de impulsar proyectos muy importantes que han generado grandes beneficios para sus territorios". Por ello, subrayó las oportunidades que ofrece este reconocimiento para atraer inversiones, desarrollar acciones innovadoras y fortalecer la economía rural.

Junto a la gerente de la bodega emplazada en Formariz, otros cuatro empresarios recibieron sus placas acreditativas como integrantes de la marca Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica en un acto que estuvo presidido por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez y el diputado de Desarrollo Económico y presidente de Zasnet, Emilio Fernández, en el que también estuvieron presentes los responsables de coordinación de la entidad tanto en España como en Portugal.

ENTREGA DE PLACAS MARCA RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA / José Luis Fernández / LZA

Las otras nuevas incorporaciones son El Regalo de Atenea, productor de aceite ubicado en Formariz; Bodega La Mela, en Sejas Aliste; el Centro Cultural y de Turismo, en San Felices de los Gallegos; y Quesos García Filloy, de Salamanca.

Estas adhesiones elevan a medio centenar el número de entidades certificadas dentro del territorio, mientras otras diez solicitudes se encuentran actualmente en proceso de tramitación. Además, en las próximas semanas se formalizarán nuevas incorporaciones, entre ellas la del proyecto Bos Taurus Primigenius, enfocado en la recuperación de la raza bovina Sayaguesa.

"A día de hoy contamos con productores de miel, de aceite, de licores, de vino, de quesos, cárnicos, alojamientos rurales y empresas de turismo activo. Marca que queremos seguir potenciando para que esos productos de primer nivel que se elaboran dentro de estos espacios tengan más visibilidad, tengan más recorrido y en definitiva contribuyan, primero, a definir con más claridad un marco único como es la Reserva de la Biosfera y, segundo, a seguir asentando población y riqueza en un medio rural específico que son las localidades de Zamora, Salamanca y Portugal que están dentro de este proyecto europeo", pronunció Faúndez.

Jornada que sirvió también para que la Diputación de Zamora y la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza Zasnet presentasen una nueva hoja de ruta para reforzar la visibilidad de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica y aumentar el número de productores, empresas y entidades vinculadas a esta marca de calidad.

Entre las principales novedades anunciadas destaca la puesta en marcha de la denominada Red de Saber Hacer, una iniciativa orientada a "identificar, proteger y difundir conocimientos del medio rural", indicó el dirigente alistano. La propuesta pretende así dar a conocer oficios, técnicas artesanales y prácticas vinculadas al medio rural que han pasado de generación en generación y que hoy corren el riesgo de desaparecer. Para ello se organizarán talleres, encuentros y actividades divulgativas en diferentes localidades del territorio, permitiendo que esos conocimientos puedan transmitirse a las nuevas generaciones, además de convertirse en un atractivo turístico y cultural.

Javier Faúndez y Emilio Fernández. / José Luis Fernández / LZA

Otro de los proyectos anunciados supondrá un importante salto en la visibilidad de la Meseta Ibérica. Por primera vez se desarrollará una red de señalización específica para identificar los municipios integrados en la Reserva de la Biosfera. La primera fase contempla la instalación de 75 paneles informativos repartidos entre Zamora y Salamanca. En territorio zamorano se colocarán 48 señales, mientras que la provincia salmantina contará con otras 27. Estos elementos servirán para identificar claramente la pertenencia a la Reserva, ofrecer información sobre sus valores naturales y culturales y reforzar la imagen conjunta del territorio.

Mercados de productores y menús especiales

La renovada estrategia pasa también por reforzar la promoción de la marca de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica con nuevas acciones destinadas a impulsar la comercialización de los productos locales. Entre ellas, el presidente de la institución provincial subrayó la creación de mercados de productores dentro del territorio de la Reserva de la Biosfera. "Dos de esos mercados los vamos a hacer antes de fin de año, previsiblemente en septiembre", avanzó. Uno de ellos tendrá carácter transfronterizo y reunirá a productores españoles y portugueses, mientras que el segundo estará reservado a empresas de los territorios de Zamora y Salamanca integrados en la Reserva.

ENTREGA PLACAS MARCA RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA / José Luis Fernández / LZA

A ello se sumará una nueva propuesta gastronómica bajo la denominación "Menú Kilómetro Cero Meseta Ibérica", mediante la cual los restaurantes que deseen adherirse podrán elaborar menús exclusivos utilizando productos procedentes del propio territorio de la Reserva.

"En definitiva, vamos a darle un nuevo impulso a este territorio y a este tipo de productos y vamos a marcarnos como objetivo que nuevos productores entren dentro de este marco de calidad que, a veces pasa desapercibido, pero que es tremendamente importante", manifestó Faúndez.