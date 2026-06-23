La jueza investiga la agresión con una botella rota ocurrida en Zamora durante San Pedro

La agresión con una botella rota que dejó un herido en la capital de Zamora en la madrugada del 21 de junio, el domingo pasado, está ya en manos de la justicia, tras la denuncia presentada en la Comisaría de Zamora, según ha declarado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco García, al realizar un balance de la primera semana de las Fiestas de San Pedro en la que no ha habido ningún otro suceso reseñable.

La pelea protagonizada por dos hombres en la calle de La Costanilla, al salir de un establecimiento de copas hacia las 4.15 horas del día 21 de junio, fue subiendo de tono hasta que uno de ellos se armó con la botella, se dirigió a su oponente, un joven de 35 años, y le atacó inesperadamente para alcanzarle en el pecho y causarle un corte en la zona próxima a la clavícula. El lesionado es conocido en los establecimientos de la zona antigua como una persona conflictiva, de acuerdo con testimonios recabados por este diario.

Consumo de alcohol

El excesivo consumo de alcohol estaría detrás de esta reyerta que puso fin de forma anticipada a la verbena de la Plaza Mayor, ya que la Policía Municipal tuvo que desalojar la zona para permitir el paso de la ambulancia del servicio de emergencia y de los coches patrulla por si había que realizar algún arresto, ya que la Policía Nacional acudió al ser informada por los agentes locales.

En ese momento, ninguno de los implicados en la reyerta formuló denuncia alguna, si bien el herido fue trasladado al Hospital Virgen de la Concha para ser atendido en urgencias, por lo que el parte médico por lesiones abriría el atestado para investigar el suceso.

No obstante, la Policía Nacional recibió la denuncia en la mañana de ayer y dio traslado a la sección de guardia del Tribunal de Instancia de Zamora para abrir la investigación oportuna que determinará cómo se sucedieron los hechos que terminaron con la agresión que podría haber tenido consecuencias más graves.

El acusado de usar la botella para lesionar a su oponente abandonó la zona de copas sin ser detenido, aunque sí identificado, mientras que el herido caminaba por su propio pie hasta la plaza del Fresco, donde se quedó sentado y le encontraron los policías municipales que acudieron al aviso de un ciudadano.