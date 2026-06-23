Juan Carlos de Margarida asume un nuevo mandato como presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora

Seguir siendo una "institución útil para la sociedad". Ese es el principal objetivo que se marca Juan Carlos de Margarida tras haber sido reelegido decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. "Nuestro objetivo es que el Colegio de Economistas continúe siendo una voz independiente, rigurosa y comprometida con el desarrollo económico, la creación de empleo, la competitividad empresarial y el bienestar de los ciudadanos", declara.

Nuevo mandato al frente de la institución en el que quiere "seguir ayudando a interpretar la realidad económica y a construir soluciones para el futuro" con el fin de fortalecer el papel de los economistas como "agentes fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestro territorio".

Tras el proceso electoral celebrado recientemente, Juan Carlos de Margarida afirma que la reelección supone un "respaldo" a la labor desarrollada en los últimos años y un "reconocimiento al trabajo realizado por toda la Junta de Gobierno, los colegiados y las personas que colaboran diariamente con la institución".

Por ello, el recién reelegido como presidente agradece la confianza depositada por los colegiados y anuncia que esta legislatura estará marcado por el compromiso, la cercanía y la adaptación a los importantes retos que afrontan las empresas, las administraciones públicas y la sociedad en general.

"Vivimos un momento de profundos cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos. La inteligencia artificial, la transformación digital, la sostenibilidad, el reto demográfico, la competitividad empresarial y la incertidumbre internacional exigen más análisis, más conocimiento y más capacidad de anticipación. Los economistas tenemos la responsabilidad de aportar rigor, soluciones y visión de futuro", expone de Margarida.

JUNTA DE GOBIERNO ECOVA / Cedida

Una de las novedades de esta nueva etapa será la puesta en marcha un foro permanente de diálogo y deliberación llamado EcovaForum, en el que se encuentren representados un amplio espectro de la sociedad, a través de las organizaciones empresariales, sindicales, administraciones y expertos en el ámbito socioeconómico institucional. La finalidad del mismo será la de analizar y potenciar el desarrollo socioeconómico de Castilla y León en el ámbito de la sociedad civil, desarrollando ideas y soluciones por sectores de actividad que aporten una reflexión consensuada y de sentido común, para poder ser llevadas a cabo en beneficio del ciudadano castellano y leonés, tanto en el ámbito público como privado.

Asimismo, el órgano continuará impulsando la formación continua de los profesionales de la economía, la divulgación económica para acercar el conocimiento a la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios a los colegiados y la colaboración con empresas, universidades, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales.

Por último, se prestará especial atención al papel de Ecova Estudios para impulsarlo como referente en el análisis económico de Castilla y León, promoviendo estudios, observatorios e informes que contribuyan a mejorar la toma de decisiones económicas tanto en el ámbito público como privado.

La nueva Junta de Gobierno estará formada por dos vicedecanos Miguel Ángel Santander y Milagros Gómez; un secretario general, Ricardo Rodríguez; un vicesecretario general, Javier Pisonero; un tesorero, Raúl Zurrón (delegado Ecova en Zamora); un vicetesorero, Ángel Vasallo; y los consejeros Óscar Julio Villegas (delegado ECOVA en Palencia), Ana Sánchez, Leticia García, Francisco J. Sánchez, Raquel García, José Luis Gómez, Berta Puras, Álvaro Petit, Yolanda Cuesta, Míriam Bailón (delegada ECOVA en Zamora) y María de Paz Hernández.

Todos ello afrontan esta etapa con "ilusión, responsabilidad y vocación de servicio", reafirmando el compromiso del Colegio de Economistas con la defensa de la profesión económica y con la generación de valor para la sociedad.