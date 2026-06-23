La Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas suma seis nuevos patronos

La Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza) ha celebrado una nueva reunión de su patronato en las instalaciones del Consejo Consultivo de Castilla y León, en la que ha dado la bienvenida a seis nuevos patronos. Incorporaciones con las que alcanza los 66 miembros, lo que supone un importante crecimiento si se tiene en cuenta que el proyecto arrancó con 34 patronos.

Los nuevos socios de la iniciativa son Prognosis Biotech, Alifarma, Air Quality Process, Goine Berria S.L., Phasak, así como Belén Santos Poza como patrono a título individual.

El encuentro estuvo marcado por la alta participación de las empresas, corroborando el compromiso del tejido empresarial con la Escuela, que sigue dando pasos firmes para consolidarse como referente formativo en el sector lácteo.

La Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA) celebra una nueva reunión de su Patronato en las instalaciones del Consejo Consultivo de Castilla y León / Cedida

La jornada sirvió también para dar a conocer los principales avances de la Escuela, además de hacer balance de la actividad académica desarrollada en este año en curso, así como de los datos económicos vinculados tanto al ámbito formativo como a la organización de la tercera edición de la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience, uno de los grandes proyectos estratégicos de la entidad.

Asimismo, se desgranaron las nuevas líneas de trabajo y proyectos en los que Eilza está inmersa, reafirmando su vocación de liderazgo como centro formativo de referencia para toda la cadena de valor del sector lácteo.

La reunión tuvo un marcado carácter participativo, generando un entorno de coworking, intercambio de ideas y trabajo conjunto entre los asistentes. Además, los nuevos patronos tuvieron la oportunidad de presentarse al resto de miembros, fortaleciendo así la red de colaboración que sustenta el proyecto.

La Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA) celebra una nueva reunión de su Patronato en las instalaciones del Consejo Consultivo de Castilla y León. / Cedida / LZA

El encuentro se desarrolló en un ambiente positivo y de cooperación, donde los patronos pudieron comprobar de primera mano que los indicadores reflejan un proyecto sólido, estable y con una clara proyección de crecimiento para seguir "avanzando hacia la excelencia, posicionándose como centro formativo de referencia internacional en el sector lácteo, a la vanguardia del conocimiento y al servicio de toda su cadena de valor".

La sesión concluyó con un cóctel que permitió seguir fomentando las relaciones profesionales en un ambiente distendido. Posteriormente, los asistentes pudieron disfrutar de una visita al Museo Pedagógico de Zamora, poniendo el broche cultural a una intensa y atractiva jornada de trabajo.