Secciones

Es noticia
El Supremo condena de forma unánime a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y 4 años y medio a AldamaLocalizan en buen estado al hombre desaparecido de una residencia de Villarrín de CamposZamora crece en viajeros y pernoctaciones en 2026El CGPJ acuerda que se investigue al juez Peinado, gracias al voto de calidad de su presidentaSanabria encara un verano más con los campings del Lago cerrados: más de 25.000 visitantes "castigados"
instagramlinkedin
Éxito masivo de la Orquesta Panorama en Zamora

Éxito masivo de la Orquesta Panorama en Zamora

A.B.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Éxito masivo de la Orquesta Panorama en Zamora

A.B.

Zamora
RRSS WhatsAppCopiar URL

La Orquesta Panorama volvió a triunfar en Zamora durante una nueva noche de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026. La formación gallega, una de las más populares del circuito nacional de verbenas, reunió a una multitud en la Avenida de la Feria, donde miles de personas siguieron su actuación en directo.

El vídeo grabado al principio desde las alturas, y más tarde desde el mismo tumulto de gente, deja una imagen impactante de la ciudad, con la avenida completamente ocupada por el público. La gran afluencia de asistentes volvió a confirmar el tirón de Panorama, que convirtió su concierto en uno de los momentos más multitudinarios del programa festivo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents