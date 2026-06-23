A.B.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Éxito masivo de la Orquesta Panorama en Zamora

La Orquesta Panorama volvió a triunfar en Zamora durante una nueva noche de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026. La formación gallega, una de las más populares del circuito nacional de verbenas, reunió a una multitud en la Avenida de la Feria, donde miles de personas siguieron su actuación en directo.

El vídeo grabado al principio desde las alturas, y más tarde desde el mismo tumulto de gente, deja una imagen impactante de la ciudad, con la avenida completamente ocupada por el público. La gran afluencia de asistentes volvió a confirmar el tirón de Panorama, que convirtió su concierto en uno de los momentos más multitudinarios del programa festivo.