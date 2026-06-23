Los bomberos refuerzan la seguridad de la hoguera de San Juan ante el riesgo por las altas temperaturas
El Ayuntamiento establece un dispositivo especial en la Ciudad Deportiva con dos retenes de vigilancia y trabajos preventivos de humectación del entorno
El Ayuntamiento de Zamora ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración de la tradicional hoguera de San Juan, marcada este año por las elevadas temperaturas registradas en la provincia durante los últimos días.
Como medida preventiva, la hoguera de 2026 tendrá unas dimensiones más reducidas que en ediciones anteriores con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar el desarrollo seguro del evento. Además, el operativo contará con la presencia de dos retenes del Servicio de Extinción de Incendios, que permanecerán en la zona durante la celebración para actuar de forma inmediata ante cualquier incidencia.
Trabajos preventivos durante toda la tarde
Los bomberos han trabajado durante la tarde en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva, lugar donde se celebrará la tradicional quema, realizando tareas de humectación del terreno y de las zonas secas próximas a la hoguera. Estas labores buscan reducir el riesgo de propagación del fuego en un contexto meteorológico especialmente desfavorable debido al calor y a la sequedad de la vegetación.
La hoguera de San Juan, organizada por las peñas y el Ayuntamiento de Zamora, celebra este año su décima edición consolidada como una de las tradiciones más multitudinarias y queridas del programa festivo. La música ya suena en el recinto y los primeros asistentes comienzan a llegar para disfrutar de una velada que, gracias al dispositivo desplegado, se espera que transcurra con total normalidad.
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