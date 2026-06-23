Una bodega y 7.000 euros, el pago de los exdirectivos por el dinero desviado del coto Calzada de Tera

Dos exdirectivos del coto de caza de San Vicente en Calzada de Tera tendrán que pagar 7.000 euros al club deportivo y entregarán la bodega que levantaron en la zona acotada como compensación del dinero que desapareció de las cuentas de la sociedad entre junio de 2014 y 2020, cantidad que la Fiscalía de Zamora cifra en 4.597 euros y los cazadores en más de 24.000 euros, cuantías que los imputados de iniciales A.L.A. y C.A.M. se habrían quedado.

La Audiencia condenó a ambos por un delito de administración desleal del coto a 9 meses de prisión para cada uno, tras admitir los hechos de que se les acusa y llegar a una acuerdo con el Ministerio Fiscal y con los cazadores presentes en la sala. La magistrada que presidía la sala esta mañana, Ana Descalzo Pino, les advirtió de que la pena de cárcel queda suspendida, por lo que no tendrán que ingresar en Topas, a condición de que no delincan en los próximos dos años.

El abogado de la defensa pedía, inicialmente, la absolución al sostener que esos fondos no fueron a parar al bolsillo de los acusados, sino que los destinaran al mantenimiento de las fincas que conforman la zona acotada. Sin embargo, sostiene que nunca hicieron ninguna mejora, de hecho, desde que la actual directiva se hiciera cargo del Club de Cazadores San Vicente ha planificado actuaciones, que este año 2026 han alcanzado los 28.000 euros "en reformas de caños, limpieza de caminos y de un puente que hemos mejorado, con unas barandillas", ha explicado el presidente del coto, Roberto Álvarez Castaño Estas intervenciones que acuerdan todos los socios en reuniones periódicas, una práctica inexistente durante el mandato de A.L.A. y C.A.M., "cuando vemos alguna necesidad, hablamos con los alcaldes" del municipio al que corresponde la zona acotada "les decimos que queremos invertir" y se pone en marcha la iniciativa.

Un acuerdo judicial "muy satisfactorio"

Los socios del coto "estamos muy satisfechos de lo que hemos conseguido" con la condena de la Audiencia, declaraba Roberto Álvarez Castaño, al término del juicio, y aludía no solo al pago de los 7.000 euros que recoge la sentencia, sino también a la cesión de la propiedad de la bodega o merendero que levantaron los dos imputados, ambos constructores, por la que exigían 45.000 euros. El acuerdo revierte ese inmueble al coto y "queda para el disfrute de los socios", propiedad que contribuiría a compensar el dinero que desaparecieron de las cuentas cuando los imputados llevaban el coto.

Álvarez Castaño apunta que las cuotas de socios ascienden a 450 euros anuales, y los ingresos por los puestos en cacerías que podrían suponer los 9.000 euros anuales. De estos ingresos no había apunte contable, recalca el actual presidente.

Roberto Álvarez, antes de la toma del cargo de presidente en 2020, apuntaba al finalizar el juicio que el acuerdo es bueno porque "no hemos podido acreditar todas las cantidades" ingresadas, ya que "no todos los socios han querido personarse" en la denuncia, delatar a los dos imputados por el delito de administración desleal que ayer se sentaron en el banquillo de los acusados. En la actualidad el coto cuenta con 28 socios, algunos, gente joven.

"Sabíamos que había un desfalco importante"

"Sabíamos que había un desfalco de dinero importante, manifestaba el presidente del coto para denunciar que "nunca se nos informó de las cosas que hacían" y no porque no se les pidiera de forma reiterada tanto las cuentas como la relación de actuaciones. Prueba de que los integrantes del club San Vicente de Calzada tenían la mosca detrás de la oreja y de que el asunto tenía su trascendencia es que la sala de juicios de la Audiencia se quedó pequeña cuando entraron todos a escuchar el acuerdo. Y es que "el dinero de muchas cuotas no lo metían en la cuenta del club, se lo llevaban en mano", una práctica que se habría alargado durante "seis años".

Los ingresos por las cuotas de socios ascendían a unos 450 euros al año y por las reservas puestos en monterías que suelen costar unos 60 euros cada uno (hay entre 80 y 90 puestos) se vieron mermados considerablemente, lo que motivó la denuncia y la condena impuesta hoy mismo por el Tribunal Provincial. La nueva directiva ha externalizado la explotación de la caza mayor, adjudicada por 8.500 euros.

Cuando los dos condenados tomaron las riendas del coto, la anterior directiva, presidida también por Roberto Álvarez Castaño, había dejado un remanente de 10.000 euros en 2014, "más lo que generaba la caza mayor entonces que eran unos 6.000 o 7.000 euros, pues tú vas sumando y, como no se hacía ninguna obra como las que estamos haciendo, ese dinero tenía que estar y cuando hemos llegado había unos 2.000 euros".