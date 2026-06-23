El Ayuntamiento invierte casi dos millones para renovar aceras en La Candelaria y Los Bloques en Zamora

La aprobación de 1,6 millones para ejecutar la pavimentación de los barrios de La Candelaria y de Los Bloques acaba de salir adelante en la Junta Local de Gobierno, así como el montante de 413.093,99 euros para renovar el césped artificial de los campos de fútbol de Valorio, que llevará a cabo en un plazo de tres meses la empresa Obras y Pavimentos Especiales, S.A., de acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Zamora.

En cuanto a las obras en los dos barrios de la periferia, la institución local fija el precio de licitación en 1.611.570,25 euros, a lo que se deben sumar más 338.429,75 euros en concepto de IVA. La publicación en estas intervenciones dará paso un plazo de 26 días naturales para que las empresas que opten a la adjudicación puedan presentar sus propuestas.

El IAE, a cobro

El padrón municipal para iniciar el cobre del Impuesto de Actividades Económica (IAE) de este año es otro de los asuntos que ventiló la Junta Local que generará unos ingresos a las arcas municipales de e 835.188,73 euros por el cobro de 761 recibos, que el Ayuntamiento girará solo a las empresas que con una facturación anual superior al millón de euros, ya que cuando esa cuantía es menor se cobra a través de las transferencias del Estado.

Subvenciones a asociaciones y entidades

La Asociación para la Protección al Menor recibirá una subvención de 12.000 euros, para el desarrollo del programa “Punto de Encuentro Familiar”, mientras el Comité Ciudadano AntiSIDA de Zamora, por importe de 35.000 euros para el desarrollo del proyecto de Información general y prevención sobre VIH/SIDA y Sexualidad. Además, Cáritas Diocesana de Zamora recibirá subvención de 27.000 euros, para el Centro de Acogida Casa Betania.

La Junta de Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público para este 2026 para cubrir 41 plazas vacantes que entre la promoción interna y el turno libre que se concretan en:

ACCESO LIBRE

FUNCIONARIO (27)

Aprobar La oferta de empleo público para 2026

1 Jefe/a Infraestructuras Urbanas

1 Ingeniero/a de Camino, Canales y Puertos

2 Trabador/a Social

5 Agentes de Policía

10 Administrativos/as (2 reservas discapacidad)

1 Auxiliar administrativo/a

2 Conserje / Subalterno/a

PERSONAL LABORAL FIJO (5)

2 Oficial de primera Obras

1 Oficial de Primera Mantenimiento

1 Oficia de Primera Jardines

1 Auxiliar de Sala

PROMOCIÓN INTERNA

FUNCIONARIOS (13)

1 Mayor Policía Municipal

3 Subinspector/a Policía Local

1 Oficial Policía Municipal

1 Cabo de Bomberos

6 Administrativo

1 Adjunto a Recaudación.

PERSONAL LABORAL (1)

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