Dos años de cárcel por traficar con diez "tiros" de cocaína

Justo acababa de entregar el envoltorio con suficiente cocaína como para cortarla en unos "15 tiros" cuando fue interceptado por agentes de la Policía Nacional que vigilaban la céntrica plaza de Claudio Moyano donde traficaba delincuente, el zamorano de iniciales P.P.M., con antecedentes y muy conocido en el ámbito judicial, quien acaba de ser condenado a dos años de prisión por la Audiencia de Zamora esta misma mañana. El procesado estaba "pasando" el equivalente a la cantidad de droga cercana al medio gramo con bastante pureza.

El zamorano evitó entrar en prisión por una condena que podría haber alcanzado los 5 años de cárcel al llegar a un acuerdo con la Fiscalía Provincial por el que se declara culpable de comercializar esta droga dura, que causa especial daño a la salud, y que fue interceptado por los agentes cuando estaba vendiendo la sustancia a otro individuo identificado también por los agentes, lo que le convierte en un traficante al menudeo. La Fiscalía exigía, además, la imposición de una multa de 136 euros.

El análisis de los 0,42 gramos de la sustancia blanca incautada por la Policía Nacional, envuelta en plástico transparente, fue valorada en 41,42 euros tras el análisis pertinente con el que se corroboró que se trataba de cocaína y se concluyó que su Pureza del 77%, lo que permitía cortarla con otras sustancias para ampliar el número de dosis o "tiros", como se le llama popularmente a las rayas, lo que incrementaba sustancialmente su precio.

Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día, hacia las 12.00 horas del 18 de marzo del año pasado, agentes de la Comisaría que estaban vigilando esta zona de la capital vieron a P.P.M. entregando algo a otro individuo, en actitud sospechosa. Al tratarse de una persona de sobra conocida por su vinculación con las drogas, intervinieron para comprobar que estaba traficando, incautarse de la cocaína y detener al delincuente.