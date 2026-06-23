Acusan de quedarse 4.600 euros a dos directivos de un coto de caza de Calzada de Tera

Los dos integrantes del Club Deportivo de Cazadores de San Vicente en Calzada de Tera, de iniciales A.L.A. y C.A.M., estaban autorizados entre 2014 y 2016 para manejar la cuenta en la que los socios pagaban sus cuotas anuales, 450 euros por cazador, y se ingresaban las cantidades obtenidas por venta de puestos de cacerías y batidas, 60 euros por cada uno, según consta en las diligencias.

Los dos imputados están acusados de la desaparición de 4.597 euros a través de dos extracciones que fueron firmadas por C.A.M., de acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Zamora que exige una condena por el delito de administración desleal como presidente del coto con autorización para manejar la cuenta bancaria tras acceder en la reunión de la junta directiva del Club de 25 de junio de 2014, la misma fecha en la que el otro imputado, A.L.A., recibió idéntico poder.

Al parecer, C.A.M. usaba el dinero que le entregaban directamente los socios para sufragar las intervenciones en el mantenimiento del coto, así como los pagos de los invitados a monterías para hacer frente al pago de fiestas o comidas organizadas por el coto. De ninguna de esas actividades existirían justificantes de las cantidades que fueron destinadas a cualquiera de los dos conceptos y a cuánto ascendieron los gastos cubiertos por el procesado, y cuántas se ingresaron en la cuenta del club.

La Fiscalía de Zamora califica los hechos de un delito de administración desleal por el que exige dos años de prisión para cada imputado, así como a indemnizar con 6.597 euros al Club Deportivo de Cazadores San Vicente, un escrito de acusación que ha llevado a los imputados ante la Audiencia de Zamora para ser juzgados este 23 de junio.

Noticias relacionadas

La defensa de los dos procesados solicita la absolución y, en caso de que el Tribunal Provincial considere que deben ser condenados, se aplique la atenuante de dilaciones indebidas, dado que los hechos que se juzgan fueron denunciados hace más de seis años sin que se trate de una causa compleja. En cuanto a los hechos por los que se les exige la condena por administración desleal, el letrado alega su intención de impugnar el acta de la junta directiva de 27 de septiembre de 2019 por entender que su contenido es falso al atribuir a C.A.M. el reconocimiento de irregularidades en el desempeño de sus funciones dentro del club deportivo.