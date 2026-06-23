Las más de 6.000 escuchas de la Policía Nacional, cruciales en la investigación del caso de la Ultra Sanabria

El informe de la Policía Nacional recoge más de 6.000 escuchas efectuadas a “diputados y técnicos de la Junta, con técnicos de la Diputación o con administrador de la empresa denunciada en el caso de la Ultra Sanabria", señaló la portavoz del grupo Socialista en la Diputación de Zamora, Sandra Veleda.

La socialista, una vez estudiada la documentación del proceso judicial, aseguró que “es una trama muy enrevesada, donde no solo están los imputados, sino que aparecen muchos más diputados de esta legislatura y de anteriores, incluido el presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios”.

Además, apuntó que los hechos “no se circunscriben únicamente al área de deportes de la Diputación Provincial, sino también al área de Presidencia y al área de Agricultura” por “contratos” vinculados a la promoción de Alimentos de Zamora.

La portavoz del PSOE en la Diputación mostró su “máximo respeto a los procedimientos judiciales” y “la presunción de inocencia de los imputados” y, a renglón seguido, añadió que “la ciudadanía tiene que saber que el presidente de la Diputación podría haber cometido, en base a la documentación del atestado de la Policía Nacional, un delito de prevaricación administrativa, así como otro de malversación de caudales públicos”.

La socialista durante su intevención. / Victor Garrido

Veleda enfatizó que “hemos conseguido constatar” que el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez “sí había levantado los reparos a sabiendas y que sí era conocedor de los hechos a través de los informes técnicos”, con lo cual, “faltó a la verdad el día en que se hizo pública su imputación, tanto a los medios de comunicación como a los portavoces de los grupos políticos que también nos reunió”. En este sentido, señaló que “nos dijeron que desde 2024 no había ningún reparo” y enumeró “una serie de informes con discrepancias”.

La política citó la conclusión del informe de la Policía Nacional: “La Diputación tenía cabal conocimiento de la irregularidad procedimental y, pese a ello, continuó concediendo las subvenciones directas relacionándolo con los reparos de la intervención como elemento central para demostrar que las concesiones se aprobaban a sabiendas del incumplimiento de los requisitos legales”.

Presiones a la interventora

Además, Veleda comentó que la interventora en su declaración “alude constantemente a presiones instituciones” y a “una encerrona" por parte "del presidente de la Diputación y el presidente del club, lo cual evidencia la voluntad de imponer la decisión política por encima de la decisión técnica” y de “saltarse los controles técnicos”.

Acuerdo en "B"

También mencionó que a través de las escuchas y la documentación se conoce que el diputado Juan de Canto “llega a un presunto acuerdo en B” para que el club “pueda seguir recibiendo subvenciones de la Junta de Castilla y León”, ya que “parece que ya se dan cuenta de la duplicidad” y por eso en 2025 “se intenta cambiar el modelo para que solo pidan la subvención para la Ultra Sanabria" a la Diputación "para que puedan seguir pidiendo subvención para el resto de pruebas a la Junta de Castilla y León, pero que "a cambio la publicidad y la imagen institucional de la Diputación siga apareciendo en todas las pruebas” que organiza el club, entre ellas Arribes Ocultos.

Dimisión

Sobre la petición de dimisión de Faúndez, la portavoz el PSOE esgrimió que “tiene que haber una sentencia judicial" y apostilló: "En el que momento en que la haya, la pediremos”.

Desde el PSOE pidió “al PP, al frente de la Diputación, que corrija sus malas manías a la hora de gestionar el dinero público de la Diputación, que abandonen el modus operandi que lleva durante 40 años ejerciendo en la gestión de esta institución y que se ciñan a la legalidad vigente de nuestros pueblos”.