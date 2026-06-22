La zamorana Patricia Miguel, elegida representante nacional de enfermeras de Cuidados Generales

La presidenta del Colegio de Enfermería de Zamora, Patricia Miguel Gómez, ha sido elegida una de los siete representantes de Enfermeros de Cuidados Generales en el pleno del Consejo General de Enfermería de España (CGE). La candidatura de Enfermeras Unidas, en la que estaba integrada la zamorana, fue la más votada y se impuso en unas elecciones que registraron una participación histórica.

Zamora estará así representada en el pleno de uno de los órganos de gobierno de la enfermería española desde el que se vela por esta profesión sanitaria, se regulan las normas de la actividad profesional o el plan quinquenal que marca las prioridades y el rumbo de la enfermería española de los próximos cinco años.

Patricia Miguel Gómez, supervisora de Ginecología y Cirugía en el Complejo Asistencial de Zamora, es desde mayo de 2024 la máxima responsable del órgano colegial de la enfermería zamorana, a lo que ahora suma su nuevo cometido en el Consejo General de Enfermería.

Patricia Miguel, elegida una de los siete representantes de enfermeras de Cuidados Generales en el pleno del Consejo General de Enfermería / Cedida / LZA

Miguel será también la encargada de trasladar a uno de los órganos de Gobierno del CGE las reivindicaciones de las enfermeras y los enfermeros de Zamora, comunes en muchos casos a las del conjunto de la enfermería española y marcadas en otros por las especificidades de una provincia en la que la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional inciden en el papel clave de los cuidados de las enfermeras y en las ratios profesionales.

Enfermeros en Zamora

En la actualidad, según la última actualización del INE, la provincia de Zamora tiene 1.400 profesionales de Enfermería colegiados, de los que 171 están jubilados. Se trata de una profesión fuertemente feminizada, ya que cerca del 89% de los colegiados son mujeres.

El pleno del Consejo General de Enfermería elegido para los próximos cinco años estará compuesto por 42 miembros, 21 de ellos titulares y otros tantos suplentes, que representan las distintas áreas en las que se ejerce la profesión. En representación de enfermeros y enfermeras responsables de Cuidados Generales han sido elegidos como titulares, junto a Patricia Miguel Gómez, Raúl Soto (Burgos), José Luis Cobos (Madrid), Mercedes Guerrero (Barcelona), María José Uñón (Segovia), María del Pilar González (Salamanca) y Raúl Prieto (Guadalajara).

Entre otras funciones, el pleno del CGE se encarga de elaborar y preparar las normas básicas ordenadas de la actividad profesional de los colegiados, de la Organización Colegial de Enfermería y sus estatutos; además de elaborar el Plan Quinquenal de la Organización Colegial y servir de cauce de participación de las Comunidades Autónomas y sectores de la profesión en el Consejo General de Enfermería,

A las elecciones del pasado sábado 20 de junio concurrieron dos candidaturas y en ellas ejercieron su derecho al voto todos los electores, tres por cada uno de los Colegios Profesionales de Enfermería existentes en España. La candidatura de Enfermeras Unidas ganó las elecciones al pleno con 78 votos (49,7%), frente a los 75 de la candidatura de Alianza Enfermera (47,7%) y cuatro votos en blanco