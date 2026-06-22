Zamora, la única provincia de Castilla y León que crece en viajeros y pernoctaciones en lo que va de 2026

Zamora se ha convertido en la gran excepción del mapa turístico de Castilla y León. En un contexto marcado por el descenso de visitantes en la mayor parte de las provincias de la comunidad, el territorio zamorano logra mejorar sus cifras y se sitúa como la provincia con la evolución más positiva del sector turístico en lo que va de 2026.

Los datos del Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León correspondiente al mes de mayo reflejan que Zamora recibió entre enero y mayo un total de 128.658 viajeros, frente a los 127.082 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que supone un crecimiento del 1,24%. Aunque el incremento puede parecer moderado, adquiere una gran relevancia si se compara con la situación del conjunto de la región, donde el número de viajeros descendió de media un 4,49%, al pasar de 3,15 millones a 3,01 millones de turistas.

Todas las provincias, excepto Soria, pierden visitantes en los primeros cinco meses del año. La caída más acusada corresponde a Palencia, con un 7,58% menos de visitantes en comparación con el mismo periodo del año previo; seguida de Ávila, con un 7,28% de diferencia; Burgos, 6,01% menos; León, que retrocede un 5,69%; y Salamanca, con un 4,88% menos. También contabilizan menos turistas Valladolid, donde caen un 3,41% y Segovia que reduce sus viajeros en 1,72%. Al igual que Zamora, Soria es la única provincia en positivo con un 0,81% más de visitantes.

Numerosas personas pasean por el casco histórico de la ciudad de Zamora. / Alba Prieto / LZA

No obstante, la mejora turística en la provincia zamorana no se limita únicamente a la llegada de visitantes, puesto que también han aumentado el número de noches contratadas en los diferentes establecimientos turísticos. Entre enero y mayo de este ejercicio, se contabilizaron 208.490 pernoctaciones, frente a las 202.435 del mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 2,99%. Por contra, en el resto de provincias caen las estancias lo que refleja un descenso del 3,07% a nivel regional. Palencia es el territorio donde más se reducen las pernoctaciones con un 3,43% de diferencia en cuanto a 2025. Le siguen Ávila, 5,15% menos; Salamanca, 4,52% menos; León, 3,79% menos; Segovia, 3,43% menos; Valladolid, 2,3% menos. Las que menos noches de alojamiento restan son Soria, 1,78% menos y Burgos, 0,77%.

Esta evolución convierte a Zamora en la única provincia de Castilla y León capaz de aumentar simultáneamente el número de viajeros y las pernoctaciones en el acumulado del año. Mientras la provincia zamorana crece, destinos con un fuerte peso turístico como Salamanca, León, Valladolid o Segovia registran descensos.

El mayor incremento del mes de mayo

El comportamiento de Zamora resulta todavía más significativo si se analiza el mes de mayo, tradicionalmente uno de los periodos de mayor actividad turística antes de la temporada estival. Durante ese mes, la provincia recibió 37.961 viajeros, frente a los 34.091 de mayo de 2025, lo que supone un espectacular aumento del 11,35%, el mayor crecimiento provincial de Castilla y León.

El incremento de las pernoctaciones es todavía más destacado. Los alojamientos zamoranos registraron 61.428 noches de estancia, frente a las 52.082 del año anterior, con un crecimiento del 17,94%, también el más elevado de toda la comunidad autónoma. En contraste, Castilla y León en su conjunto perdió un 8,42% de viajeros y un 7,30% de pernoctaciones durante el mismo mes.

Una de las terrazas del centro de Zamora llena de gente. / Alba Prieto / LZA

Este avance no solo significa que más personas eligieron Zamora como destino, sino que además permanecieron más tiempo en la provincia. La estancia media pasó de 1,53 días en mayo del pasado año a 1,62 días en mayo de 2026, mientras que el grado de ocupación también se incrementa, pasando de un 19,65% a un 24,63%. Una mejora especialmente relevante para el sector, ya que un mayor tiempo de permanencia se traduce en un mayor impacto económico en alojamientos, restaurantes, comercios y actividades turísticas.

Los datos de los primeros cinco meses del año muestran así una tendencia claramente diferenciada respecto al resto de Castilla y León. Mientras la comunidad afronta una pérdida de viajeros, Zamora no solo resiste, sino que avanza y se coloca al frente del crecimiento turístico regional, confirmando que el turismo se ha convertido en uno de los sectores con mayor potencial económico para la provincia.

Cifras que invitan a seguir impulsando la promoción de la riqueza de recursos culturales, naturales y patrimoniales de los que puede presumir la provincia junto a su exquisita oferta gastronómica para seguir mejorando el posicionamiento de Zamora como destino de interior y atraer a un mayor número de turistas.