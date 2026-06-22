De Zamora al Reina Sofía: el proyecto de un profesor zamorano que saca la universidad a la calle

El aula, la vida cotidiana de las personas en diferentes escenarios y los conceptos y las ideas más relevantes que se imparten en clase, prestando atención a la Declaración de Derechos Humanos y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son los pilares en los que se sustenta el proyecto de transferencia e innovación social "El aula en la calle y la calle en el aula", dirigido por el profesor zamorano José Manuel del Barrio, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, junto a su compañera María Luisa Ibáñez Martínez.

En marcha desde el curso 2021-2022, esta iniciativa acaba de ser reconocida por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), incluyéndolo en su repositorio oficial de buenas prácticas de transferencia e impacto social.

La importancia de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas radica en que es una asociación sin ánimo de lucro que representa y defiende los intereses del sistema universitario en España. Fundada en 1994, actúa como el principal interlocutor de las universidades ante las autoridades educativas del país y otras entidades de alto nivel, como el propio Gobierno.

Exposiciones itinerantes

"El proyecto ha generado un corpus de transferencia a través de exposiciones fotográficas itinerantes, logrando una altísima penetración en el tejido cultural nacional", destaca el propio Del Barrio, quien recuerda que una de esas muestras viajó hasta el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, "un espacio de referencia internacional", apunta.

El zamorano, en una conferencia sobre el proyecto «El aula en la calle y la calle en el aula» | CEDIDA

Además de viajar a la capital, la exposición ha estado en otros entornos como la Biblioteca Pública de Benavente, diversos municipios de Zamora y Salamanca y centros educativos de Primaria y Secundaria, incluso en residencias de personas mayores. "Esto demuestra una transferencia orientada a la democratización del conocimiento y a la inclusión de colectivos de especial vulnerabilidad o habitualmente alejados de la academia", valora.

Implicación de los alumnos

"El aula en la calle y la calle en el aula" tiene como objetivo implicar y comprometer al alumnado en la identificación de escenas, acciones y circunstancias de la vida cotidiana. "Las informaciones obtenidas a través de los documentos audiovisuales o sonoros se comparten, en primer lugar, en el ámbito de cada una de las asignaturas implicadas en el proyecto", detalla su coordinador principal.

A continuación, a través de un proceso de coevaluación, se seleccionan varios de los recursos y materiales expuestos para, a partir de un ambicioso plan de difusión interna y externa, ser compartidos en un amplio despliegue de comunicación, "como exposiciones públicas, foros de opinión, jornadas, encuentros profesionales, talleres, entrevistas radiofónicas, medios de comunicación o redes sociales", enumera Del Barrio.

Visitantes a la exposición que se organizó en Madrid. | CEDIDA

Con este proyecto de innovación docente y con las acciones y actividades desarrolladas, "avanzamos en la mejora de los modos tradicionales o más habituales de transmisión y adquisición de conocimientos en las aulas, al mismo tiempo que fortalecemos las relaciones con el entorno social de la Universidad de Salamanca", considera.

Más que aprendizaje colaborativo

Por otra parte, Del Barrio destaca que la relevancia de este proyecto ha ido mucho más allá del aprendizaje colaborativo y el impacto en la formación de los estudiantes. "Queremos hacer hincapié en la adquisición por parte de los alumnos de competencias y habilidades blandas, especialmente comunicativas, trabajo en equipo, gestión de conflictos, gestión del tiempo, liderazgo, innovación y creatividad", pone como ejemplos.

El proyecto ha ido creciendo curso tras curso, pasando de la difusión de los ODS a través de imágenes de la vida cotidiana a estudiar cómo mejorarla calidad y el compromiso social de la docencia a través de la fotografía, la curiosidad, la creatividad y el aprendizaje colaborativo. "La mayoría del equipo docente también ha colaborado en otras iniciativas de innovación docente en la Facultad de Ciencias Sociales", añade.

Agradecido a todo lo conseguido desde el curso 2021-2022 que se puso en marcha hasta ahora, José Manuel del Barrio apuesta por que se siga "apoyando, reforzando y difundiendo los procesos de aprendizaje docente de carácter colaborativo y, de modo muy especial, las prácticas docentes más innovadoras".