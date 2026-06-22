La Vía de la Plata necesita mejorar 484 puntos en Zamora para guiar a los peregrinos a Santiago

Tras recorrer más de 140 kilómetros entre El Cubo de la Tierra del Vino y el Puente de la Vizana sobre el río Órbigo, los trabajos de campo del proyecto "Marcar, Señalizar, Caminar" han concluido en la provincia de Zamora con la identificación de 484 puntos de interés para mejorar la orientación y seguridad de los peregrinos que recorren la Vía de la Plata en la provincia.

Los trabajos realizados en Zamora dan continuidad a la primera fase del proyecto desarrollada durante el mes de abril y mayo en la provincia de Salamanca, donde fueron recorridos cerca de 170 kilómetros de itinerario jacobeo y documentados 504 puntos de interés para la mejora de la señalización. Con la conclusión de ambas provincias, el proyecto supera ya los 300 kilómetros analizados sobre el terreno y cerca de un millar de puntos estudiados. Paralelamente, los trabajos avanzan ya por la provincia de León, completando progresivamente una visión integral de la Vía de la Plata en Castilla y León.

La actuación supone la continuación de los estudios ya realizados en Salamanca y constituye el diagnóstico más completo realizados en los últimos años sobre la señalización de esta histórica ruta jacobea en Castilla y León. Una actuación que cuenta con financiación del 80% por parte de la Junta de Castilla y León, a través de la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destinadas a entidades sin ánimo de lucro para financiar actuaciones singulares de repercusión regional para la Comunidad.

Durante varias intensas jornadas de trabajo, los técnicos especializados recorrieron minuciosamente el itinerario principal y sus variantes, documentando fotográficamente cada incidencia, punto conflictivo o necesidad de mejora detectada sobre el terreno. El trabajo contó con el acompañamiento de Victoriano Sierra Sánchez, miembro de la Asociación Zamorana de Amigos del Camino de Santiago (AZACS) y presidente de la Federación de los Caminos de Santiago Históricos y Tradicionales de Castilla y León, cuyo conocimiento del territorio ha resultado fundamental para la elaboración del diagnóstico.

El estudio se ha desarrollado desde la perspectiva real del peregrino que realiza la ruta a pie o en bicicleta, prestando especial atención a la seguridad vial, los cruces con carreteras, la orientación en entornos urbanos y las intersecciones con otros itinerarios jacobeos.

Singularidad

La provincia de Zamora presenta una singularidad especialmente relevante dentro de la Vía de la Plata. A diferencia de otros territorios, aquí confluyen varios de los grandes caminos históricos hacia Santiago. En la capital provincial se encuentran la propia Vía de la Plata y el Camino de Levante; en Benavente se incorpora el Camino del Sureste; y desde el itinerario principal parten además dos importantes rutas jacobeas hacia el oeste: el Camino Portugués de la Vía de la Plata y el Camino Sanabrés. Todas estas conexiones han sido objeto de una atención específica durante el trabajo de campo.

Señalización del Camino de Santiago de la Via de la Plata en una calle del casco antiguo de Zamora / J.N.

Los primeros resultados reflejan una situación generalmente positiva en buena parte del recorrido zamorano, aunque también ponen de manifiesto la necesidad de actualizar y reforzar determinados elementos de señalización afectados por el paso del tiempo.

En este sentido, destaca especialmente la labor realizada en su día por la Diputación de Zamora mediante la instalación de monolitos de granito, que continúan constituyendo una base sólida para futuras actuaciones de mejora.

También merece una valoración muy positiva la señalización existente en la ciudad de Zamora, donde el recorrido jacobeo se encuentra correctamente definido y únicamente presenta pequeñas lagunas derivadas de la renovación de algunos soportes. Del mismo modo, resulta destacable el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Granja de Moreruela, cuyo término municipal dispone de una señalización especialmente cuidada.

Benavente necesita mejorar

Por el contrario, el estudio identifica importantes posibilidades de mejora en la ciudad de Benavente, donde la orientación del peregrino resulta insuficiente en determinados puntos, así como en el núcleo de Riego del Camino, donde la señalización actual se muestra especialmente confusa e incompleta.

La iniciativa forma parte del proyecto "Marcar, Señalizar, Caminar", impulsado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga junto a las asociaciones territoriales de la Vía de la Plata ruta —AZACS, ACASAN, por la parte de Zamora, y Salamanca en la Vía de la Plata— y con la colaboración de Camino Francés Federación.

“El proyecto nace de la voluntad de la Junta de Castilla y León de atender y mejorar la Vía de la Plata, pero también de una creciente conciencia compartida entre asociaciones, administraciones y personas vinculadas al Camino sobre la necesidad de revitalizar esta histórica ruta jacobea. Porque los grandes cambios rara vez comienzan con grandes anuncios: suelen empezar sobre el terreno, mejorando la acogida, reforzando la señalización y recuperando la confianza de quienes deciden caminarla”, explica Juan Carlos Pérez Cabezas, presidente de la asociación astorgana, ciudad donde la Vía de la Plata va a dar con el Camino Francés.

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La Vía de la Plata constituye además una de las rutas más singulares de toda la red jacobea europea. A sus más de mil años como camino de peregrinación hacia Santiago suma otro milenio anterior como gran eje de comunicación romano, conservando todavía hoy un extraordinario legado histórico, patrimonial y cultural que convierte a Zamora en uno de los territorios esenciales para comprender la historia de los caminos de Europa.