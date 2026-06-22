Dos propuestas de danza cerrarán la temporada del Teatro Ramos Carrión en Zamora

El baile reina en el Teatro Ramos Carrión y serán dos espectáculos de danza los encargados de finalizar la temporada del liceo vinculado a la Diputación de Zamora.

El público podrá disfrutar de “El latido de Pinocho”. Este ballet se aleja del clásico de Carlo Collodi y propone un diálogo entre movimiento, música en directo y creación audiovisual.

La propuesta de "El latindo de Pinocho". / Cedida

El montaje supone una colaboración a tres bandas entre la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, el Conservatorio Profesional de Música y la escuela de danza Entrepasos (ambos de Salamanca), dando lugar a “una preciosa invitación para escuchar esa voz interna que nos empuja a crecer, a elegir y a ser algo más” indican desde el Ramos Carrión.

La función comenzará el día 25 de junio las 20.00 horas y las entradas tienen un precio de 15 euros.

Una bailarina de "El latido de pinocho". / Cedida

El telón bajará definitivamente hasta la próxima temporada el sábado 27, cuando la escuela Ritmo presente su nuevo espectáculo, “Bai-lala”.

La academia propone este año un juego de movimientos, saltos y cambios de ritmo, mostrando la creatividad, la fuerza y la pasión de los alumnos.

Cartel del espectáculo de la academia. / Cedida

El comienzo de esta fiesta del baile está previsto para las 20.00, con una entrada de 10 euros.

Pases

Las localidades están a la venta en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 21.00 y en www.teatroramoscarrionzamora.com.