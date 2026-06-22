Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Supremo condena de forma unánime a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y 4 años y medio a AldamaDe Zamora al Reina Sofía: el proyecto de un profesor zamorano que saca la universidad a la calleEl CGPJ acuerda que se investigue al juez Peinado, gracias al voto de calidad de su presidentaEl zamorano Martín Ramos inicia la expedición al Gasherbrum I, uno de los picos más altos del mundoSanabria encara un verano más con los campings del Lago cerrados: más de 25.000 visitantes "castigados"
instagramlinkedin

Ocio

Dos propuestas de danza cerrarán la temporada del Teatro Ramos Carrión en Zamora

El montaje supone una triple colaboración entre la EASD de Zamora, el Conservatorio Profesional de Salamanca y la escuela Entrepasos

Varios bailarines que participan en el espectáculo &quot;El latido de pinocho&quot;.

Varios bailarines que participan en el espectáculo "El latido de pinocho". / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El baile reina en el Teatro Ramos Carrión y serán dos espectáculos de danza los encargados de finalizar la temporada del liceo vinculado a la Diputación de Zamora.

El público podrá disfrutar de “El latido de Pinocho”. Este ballet se aleja del clásico de Carlo Collodi y propone un diálogo entre movimiento, música en directo y creación audiovisual.

La propuesta de &quot;El latindo de Pinocho&quot;.

La propuesta de "El latindo de Pinocho". / Cedida

El montaje supone una colaboración a tres bandas entre la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, el Conservatorio Profesional de Música y la escuela de danza Entrepasos (ambos de Salamanca), dando lugar a “una preciosa invitación para escuchar esa voz interna que nos empuja a crecer, a elegir y a ser algo más” indican desde el Ramos Carrión.

La función comenzará el día 25 de junio las 20.00 horas y las entradas tienen un precio de 15 euros.

Una bailarina de &quot;El latido de pinocho&quot;.

Una bailarina de "El latido de pinocho". / Cedida

El telón bajará definitivamente hasta la próxima temporada el sábado 27, cuando la escuela Ritmo presente su nuevo espectáculo, “Bai-lala”.

La academia propone este año un juego de movimientos, saltos y cambios de ritmo, mostrando la creatividad, la fuerza y la pasión de los alumnos.

Cartel del espectáculo de la academia.

Cartel del espectáculo de la academia. / Cedida

El comienzo de esta fiesta del baile está previsto para las 20.00, con una entrada de 10 euros.

Noticias relacionadas y más

Pases

Las localidades están a la venta en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 21.00 y en www.teatroramoscarrionzamora.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La hostelería de la Plaza Mayor se une ante el veto de la RFEF: los bares pondrán una pantalla gigante para ver el partido Sabadell-Zamora CF
  2. Una agresión con una botella rota obliga a suspender la verbena de la Plaza Mayor
  3. Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones
  4. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  5. Un atropello de un peatón con patinete costará 14.000 euros y dos meses sin carné al conductor
  6. Las críticas de unos comensales cabreados a un restaurante de Zamora: 'Los trabajadores están a matarse entre sí...
  7. Enrique Oliveira pierde su elección directa como miembro de la Cámara de Comercio pero no renuncia a seguir en el Pleno
  8. Julio Asensio, presidente de Caja Rural de Zamora: 'Toda mi vida ha estado vinculada al medio rural y cooperativo

La zamorana Patricia Miguel, elegida representante nacional de enfermeras de Cuidados Generales

Dos propuestas de danza cerrarán la temporada del Teatro Ramos Carrión en Zamora

Dos propuestas de danza cerrarán la temporada del Teatro Ramos Carrión en Zamora

La Orquesta Panorama vuelve esta noche a Zamora: ¿Cuántas veces ha visitado la provincia?

La Orquesta Panorama vuelve esta noche a Zamora: ¿Cuántas veces ha visitado la provincia?

La Policía Municipal se incauta de 25 patinetes desde primeros de año

Marta Gómez Rodríguez, zamorana que ha logrado una de las 50 Becas Europa: “En ningún momento hubiera imaginado que podía conseguirlo, tuve que volver a mirar la lista mil veces"

De Zamora al Reina Sofía: el proyecto de un profesor zamorano que saca la universidad a la calle

La Vía de la Plata necesita mejorar 484 puntos en Zamora para guiar a los peregrinos a Santiago

La Vía de la Plata necesita mejorar 484 puntos en Zamora para guiar a los peregrinos a Santiago

La Plaza Mayor más ibérica que nunca: la ración solidaria de jamón "lo peta" para luchar contra el cáncer

La Plaza Mayor más ibérica que nunca: la ración solidaria de jamón "lo peta" para luchar contra el cáncer
Tracking Pixel Contents