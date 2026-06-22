La prevención, la mejor herramienta de Zamora frente a una semana de calor extremo

Zamora afronta una de las semanas más calurosas de lo que llevamos de año y las autoridades sanitarias y emergencias 112 insisten en la importancia de la prevención para evitar golpes de calor y otros problemas derivados de las altas temperaturas. Tras una jornada de lunes marcada por valores cercanos a los 39 grados, las previsiones apuntan a que el martes se alcanzarán los 41 °C, mientras que el miércoles los termómetros rondarán los 40 °C.

Aunque a partir del jueves se espera un descenso de las máximas hasta los 30 °C, el calor seguirá siendo protagonista durante el resto de la semana, con temperaturas previstas de 29 °C el viernes, 32 °C el sábado y 35 °C el domingo.

Ante este escenario, los especialistas recuerdan que la exposición prolongada al calor puede provocar un aumento peligroso de la temperatura corporal. Para evitarlo, recomiendan beber agua de forma frecuente, incluso sin sensación de sed, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y permanecer en lugares frescos o a la sombra siempre que sea posible.

Medidas sencillas que pueden salvar vidas

Otras recomendaciones pasan por utilizar ropa ligera y de colores claros, protegerse con gorra o sombrero, consumir alimentos frescos como frutas y verduras y reducir la actividad física intensa en las horas de mayor calor. También se insiste en no permanecer dentro de vehículos cerrados estacionados al sol, donde la temperatura puede elevarse rápidamente en pocos minutos.

La vigilancia debe ser especialmente estricta entre los colectivos más vulnerables, como los niños pequeños, las personas mayores, los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre y quienes padecen enfermedades crónicas o cardiovasculares.

Los profesionales sanitarios recuerdan que síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión, dificultades respiratorias o pérdida de conocimiento pueden ser indicativos de un golpe de calor. Por ello, en una semana en la que Zamora volverá a convivir con temperaturas extremas, la prevención se presenta como la principal aliada para proteger la salud de la población.