La Policía Municipal se incauta de 25 patinetes desde primeros de año

El mal uso del patinete eléctrico ha llevado a la Policía Municipal a incautarse de 25 de estos vehículos de movilidad personal (VMP) desde el pasado enero, recogidos en el depósito del Ayuntamiento de Zamora para vehículos retirados a día de hoy, de acuerdo con la información facilitada por fuentes cercanas. Es el ejemplo de que los agentes están siendo más que diligentes para detectar el uso incorrecto de este medio de transporte individual, así como de las infracciones de las normas de tráfico.

Si bien fueron un problema cuando comenzaron a proliferar, tanto por la convivencia con otros vehículos como con los peatones, el control policial ha permitido que "ahora ya se estén corrigiendo" esas conductas, sin querer generalizar, puesto que hay usuarios de patinetes que circulan correctamente y a la velocidad permitida que no debe superara los 25 kilómetros por hora. Desde la Policía Local, se puntualiza que existe un grupo de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años que han estado cometiendo imprudencias de forma sistemática hasta que los agentes han intervenido para normalizar la situación y evitar el riesgo que generaban circulando por calles peatonales como Santa Clara, en las que está prohibido circular.

Otros vehículos que se mantienen incautados en el depósito municipal incumplían la normativa de uso. La intervención policial se ha visto avalada por las modificaciones de la legislación que se ha actualizado para otorgarles "medios y formas para sancionar a esas conductas y que estamos aplicando". A final de la semana pasada se inmovilizaba el último patinete eléctrico.

La normativa tendrá que endurecerse aún más para preservar la seguridad del usuario, que si sufre un accidente, expone su cuerpo. Desde la Policía Municipal se recuerda cómo el casco no era necesario cuando las motocicletas irrumpieron como medio de transporte, algo impensable en la actualidad, por lo que consideran que sucederá lo mismo con el patinete a medida que su utilización se generalice como medio de transporte. Por el momento, solo son obligatorias las luces de sañalización y disponer de un seguro de accidentes, esta última condición se incorporó por ley y se aplica desde enero de 2026. Es posible que el chaleco reflectante pase de ser aconsejable a convertirse en una prenda obligada para reforzar las medidas de seguridad vial.