La Orquesta Panorama vuelve esta noche a Zamora: ¿Cuántas veces ha visitado la provincia?

La Orquesta Panoramavuelve esta noche a Zamora. La formación gallega, una de las más populares del circuito nacional de verbenas, actuará a las 23.00 horas en la Avenida de la Feria, dentro del programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026.

¿Cuántas veces ha estado en Zamora?

Su presencia en Zamora no es una novedad, sino casi una tradición. En la última década, la Orquesta Panorama ha actuado en la ciudad y en la provincia de Zamora al menos una decena de veces, consolidándose como una de las agrupaciones más habituales en grandes fiestas patronales, ferias de verano y eventos multitudinarios en distintos puntos del territorio zamorano.

Entre las fechas más destacadas figura la actuación de esta noche, 22 de junio de 2026, como concierto central dentro del programa oficial de San Pedro en la Avenida de la Feria. También sobresale su paso por la provincia el 30 de junio de 2025, dentro de su gira de verano, así como la gran actuación del 27 de junio de 2024, cuando reunió a unas 10.000 personas en la zona de la avenida del Mengue, en una de las noches más multitudinarias de las fiestas.

La relación de Panorama con Zamora viene de lejos. En mayo de 2023, la orquesta protagonizó una actuación especial contratada por un municipio de la provincia, mientras que en mayo de 2022 ofreció un espectáculo masivo en el recinto ferial de IFEZA. En años anteriores, también se registraron actuaciones puntuales en diferentes localidades zamoranas durante la temporada estival de 2021, así como un concierto gratuito en Fresno de la Ribera en 2020.

La lista continúa con una actuación destacada en 2019 en el aparcamiento del centro comercial Ruta de la Plata, además de visitas regulares a la provincia durante los veranos de 2018 y 2017. Otra de las fechas señaladas fue el 22 de septiembre de 2016, cuando la orquesta actuó en la ciudad durante las fiestas patronales.

Con este recorrido, la cita de esta noche refuerza el vínculo entre Panorama y el público zamorano, arrasando con su formato habitual de gran espectáculo, combinando música en directo, coreografías, iluminación, pantallas y una puesta en escena diseñada para congregar a miles de personas.

La actuación comenzará a las 23.00 horas en la Avenida de la Feria, uno de los espacios que en los últimos años se ha consolidado como escenario de grandes conciertos durante las fiestas de San Pedro.