La obra colectiva 'Nosotros lo leemos' revive la poesía de Justo Alejo con textos de una treintena de autores y dibujos actuales

“Nosotros lo leemos” es el libro colectivo que honra al poeta zamorano Justo Alejo.

La publicación nace como una “respuesta colectiva, literaria y afectiva a la figura de un poeta fundamental para nuestra tierra” explicó la responsable de la Editorial Semuret, Judit Pino, mientras que el diputado de Cultura, Víctor López añadió que el volumen recoge “a una serie de poetas ha querido hacer este homenaje con sus poemas y una serie de textos realizados por personas que han participado”.

El libro, respaldado por la Diputación de Zamora y Caja Rural de Zamora, cuenta con una cronología de la vida del poeta, una primera parte donde una veintena de autores que con sus propios versos le tributan un homenaje. Un segundo ámbito lo integran desde entrevistas a personas que conocieron a Justo de primera mano, como su cuñado, el cineasta Miguel Hergerb, el pintor zamorano Antonio Pedrero, o Teófilo Moralejo que fue su amigo, hasta una semblanza en tanto que concluye con un tercer apartado bautizo como "Pliego de cordel del siglo XXI", en un guiño "a los pliegos de cordel en la librería de Rieve que fueron la puerta de salida literaria y editorial de Justo Alejo en Valladolid", que reúne a firmas como Atilano Sevillano, Pablo Macías o Luciano García Lorenzo.

Proyecto

El proyecto del libro de homenaje viene de lejos. Una de las coordinadoras del volumen, Concha Pelayo, aludió a un encuentro de poetas en 2023 impulsado por Benito Pascual en Tábara. “Alí nos encontramos personas, muchos de ellos poetas, provenientes de Zamora, de Salamanca, de Valladolid, de Portugal y surgió la idea de hacerle un homenaje Justo Alejo, a quien yo poco conocía” atestiguó.

Un momento de la presentación. / J. N.

Luego vinieron las lecturas de sus versos en el Etnográfico, en el puente de Piedra y en el de los Poetas incluso fueron a Formariz la casa-museo del poeta y a su tumba. “Era un verano donde había una sequía pertinaz y estando en la tumba de Justo Alejo empezó a llover a lo loco... Fue como un bautismo muy emotivo” rememora. Posteriormente, vendrían las entrevistas y la colaboración de muchos poetas.

Por su parte el coordinador Tomás Chelsea de Las añadió que la obra “es una respuesta a esta inquietud que tenía el poeta y también un poco una búsqueda desde los orígenes”. “Me considero una persona de la comarca de Sayago” y “los orígenes y esa conciencia y el buscar un poco nuestros ancestros está en escritores como Justo Alejo” dijo Chelsea quien añadió que “este año vamos a vincular a Justo Alejo con José María Arguedas, en Formariz, en Fermoselle y en Muga y haremos un libro vinculando a Sayago, a Justo Alejo con José María Arguedas”.

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Un acercamiento a la figura hará que mucha gente descubra y conecte con su poesía y vuelva ser leído.