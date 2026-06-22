Marta Gómez Rodríguez, zamorana que ha logrado una de las 50 Becas Europa: “En ningún momento hubiera imaginado que podía conseguirlo, tuve que volver a mirar la lista mil veces"

Alcalá de Henares, Heildelberg o Cambridge serán solo algunas de las universidades que la zamorana Marta Gómez Rodríguez visitará gracias a la Beca Europa de la Universidad Francisco de Vitoria y Banco Santander.

Tan solo hay cincuenta plazas para toda España en cada edición y esta estudiante del IES María de Molina ha logrado una de ellas. "Cuando salieron las listas, las miré súper nerviosa, estaba temblando, aunque había jurado que no me iba a pasar", recuerda. Y su nombre —más bien su número, de ahí los nervios, al no recordarlo— era uno de los que integraba esa lista de medio centenar de seleccionados.

La zamorana (segunda por la derecha, arriba), con compañeros en Madrid. / Cedida

"En ningún momento hubiera imaginado que podía conseguirlo, tuve que volver a mirar la lista mil veces", asegura. Cuando ya se convenció de que era una de las afortunadas, se dedicó a escribir y llamar a todas sus amigas y a la familia. "Hice llorar a mi abuela, que estaba emocionadísima. Fue todo una auténtica locura y estoy súper contenta", afirma con una sonrisa.

Largo camino de pruebas

Y no es para menos, porque, para llegar hasta esta meta, la zamorana ha realizado un largo camino de pruebas junto a otros 4.500 aspirantes de todo el país. "Me enteré de mi participación cuando estaba en un viaje de intercambio en Chipre", explica, ya que esta beca se oferta a los centros educativos y son ellos los que seleccionan a los posibles candidatos, teniendo en cuenta su expediente académico de la ESO. "Decidí participar para no hacerle un feo a la orientadora, pero comencé sin ninguna expectativa, porque me parecía algo imposible", afirma con sinceridad.

Pocos problemas tuvo con la primera prueba, consistente en un examen de nivel de Inglés y un test de personalidad. "La segunda parte fue un cuestionario de preguntas abiertas para hablar de nuestros mayores miedos, de nuestros referentes o a qué tenemos que estar agradecidos", pone como ejemplos.

La zamorana, segunda por la derecha, con su grupo Meraki durante la convivencia en Madrid. | CEDIDA

Una de las fases más divertidas fue la tercera, centrada en realizar un vídeo de solo 59 segundos para presentarse al jurado. Y ella eligió el Puente de Piedra como escenario. Marta iba pasando pruebas, pero la competición se iba complicando. "Para mí, la peor fase fue la de analizar por grupos un problema educativo, porque había que hacerlo por videollamada y con gente a la que no conocías de nada", justifica.

Encuentro en Madrid

Pero su grupo, Meraki, palabra griega que significa "hacer todo con amor y pasión", pasó la criba y se plantó, junto a 200 estudiantes de todo el país, en la Universidad Francisco de Vitoria. En esa convivencia en Madrid coincidió con otros tres zamoranos, también preseleccionados: su compañero Mario García Polo, con quien estudiaba en el IES María de Molina, y Raúl Domínguez Pérez y Rubén de Castro Bautista, a los que también conocía, puesto que eran alumnos del Sagrado Corazón de Jesús, su antiguo colegio. "Me ha dado una pena tremenda que ninguno de ellos haya pasado, porque también se lo merecían", lamenta.

Aspirantes a la beca Europa este curso. / Cedida

Ponencias de antiguos alumnos, entrevistas, encuentros con expertos y grupos de trabajo con profesores universitarios, pero también tiempo de ocio, completaron un intenso fin de semana previo a la selección definitiva de los becados de la edición de este año.

Tras una PAU que ha superado sin problemas y un más que merecido descanso en la playa, la zamorana hará las maletas este mismo jueves para comenzar la original aventura académica antes de comenzar el grado de Global Studies en la Universidad de Salamanca.