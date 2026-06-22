La Diputación de Zamora confía en que el nuevo proyecto de abastecimiento del alfoz esté operativo en julio

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, avanzó este lunes que la previsión es que el próximo mes de julio se consiga la autorización provisional necesaria para comenzar a suministrar agua a los pueblos incluidos en el nuevo proyecto de abastecimiento de la capital y el alfoz.

Faúndez explicó que la pasada semana mantuvo conversaciones con representantes de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) para conocer el estado de la tramitación por la Confederación Hidrográfica de una infraestructura que lleva prácticamente finalizada desde hace dos años.

"Tal como nos han transmitido, tenemos la previsión de que en el mes de julio tengamos esa autorización provisional", anunció el dirigente alistano.

La obtención de este permiso permitirá incrementar en un 32% la capacidad de captación de agua en la capital para que el sistema entre en servicio de manera inmediata, dando respuesta a la demanda de los municipios del entorno de la capital que llevan años esperando una solución estable a sus problemas de abastecimiento.

La infraestructura se encuentra prácticamente concluida desde hace cerca de dos años, aunque todavía resta completar la puesta a punto del depósito de Roales, donde están previstas las últimas pruebas de carga en los próximos días. Según indicó el presidente de la Diputación, una vez superadas estas comprobaciones y recepcionada la instalación, se podrá iniciar el suministro de manera provisional mientras se completa la autorización definitiva del sistema.

"Nos quedan unas pruebas de carga en el depósito de Roales para los próximos días, que lo recibiremos en breve, y a partir de ahí, esperamos empezar de forma provisional y después de forma definitiva a suministrar agua a todos esos municipios", detalló.

La modificación de las características de la concesión del aprovechamiento de agua para consumo humano supondrá pasar de casi 6,7 millones de metros cúbicos a 8,8, es decir, 2,1 millones de metros cúbicos más que servirán para abastecer a la propia capital, Arcenillas, Morales del Vino, Villaralbo, Valcabado, Moraleja del Vino, La Hiniesta, Roales y Tardobispo. En concreto, el reparto será el siguiente: