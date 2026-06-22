Abastecimiento
La Diputación de Zamora confía en que el nuevo proyecto de abastecimiento del alfoz esté operativo en julio
Faúndez anuncia que Somacyl prevé recibir el permiso de la Confederación Hidrográfica del Duero el próximo mes para poner en marcha una infraestructura terminada hace casi dos años
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, avanzó este lunes que la previsión es que el próximo mes de julio se consiga la autorización provisional necesaria para comenzar a suministrar agua a los pueblos incluidos en el nuevo proyecto de abastecimiento de la capital y el alfoz.
Faúndez explicó que la pasada semana mantuvo conversaciones con representantes de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) para conocer el estado de la tramitación por la Confederación Hidrográfica de una infraestructura que lleva prácticamente finalizada desde hace dos años.
"Tal como nos han transmitido, tenemos la previsión de que en el mes de julio tengamos esa autorización provisional", anunció el dirigente alistano.
La obtención de este permiso permitirá incrementar en un 32% la capacidad de captación de agua en la capital para que el sistema entre en servicio de manera inmediata, dando respuesta a la demanda de los municipios del entorno de la capital que llevan años esperando una solución estable a sus problemas de abastecimiento.
La infraestructura se encuentra prácticamente concluida desde hace cerca de dos años, aunque todavía resta completar la puesta a punto del depósito de Roales, donde están previstas las últimas pruebas de carga en los próximos días. Según indicó el presidente de la Diputación, una vez superadas estas comprobaciones y recepcionada la instalación, se podrá iniciar el suministro de manera provisional mientras se completa la autorización definitiva del sistema.
"Nos quedan unas pruebas de carga en el depósito de Roales para los próximos días, que lo recibiremos en breve, y a partir de ahí, esperamos empezar de forma provisional y después de forma definitiva a suministrar agua a todos esos municipios", detalló.
La modificación de las características de la concesión del aprovechamiento de agua para consumo humano supondrá pasar de casi 6,7 millones de metros cúbicos a 8,8, es decir, 2,1 millones de metros cúbicos más que servirán para abastecer a la propia capital, Arcenillas, Morales del Vino, Villaralbo, Valcabado, Moraleja del Vino, La Hiniesta, Roales y Tardobispo. En concreto, el reparto será el siguiente:
- Zamora: 7.303.585 metros cúbicos.
- Villaralbo 217.826 metros cúbicos.
- Moraleja del Vino: 237.304 metros cúbicos.
- Arcenillas: 76.081 metros cúbicos.
- Morales del Vino: 507.522 metros cúbicos.
- Roales: 260.717 metros cúbicos.
- La Hiniesta: 71.113 metros cúbicos.
- Valcabado: 170.789 metros cúbicos.
- Tardobispo: 32.889 metros cúbicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La hostelería de la Plaza Mayor se une ante el veto de la RFEF: los bares pondrán una pantalla gigante para ver el partido Sabadell-Zamora CF
- Una agresión con una botella rota obliga a suspender la verbena de la Plaza Mayor
- Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Un atropello de un peatón con patinete costará 14.000 euros y dos meses sin carné al conductor
- Las críticas de unos comensales cabreados a un restaurante de Zamora: 'Los trabajadores están a matarse entre sí...
- Enrique Oliveira pierde su elección directa como miembro de la Cámara de Comercio pero no renuncia a seguir en el Pleno
- Julio Asensio, presidente de Caja Rural de Zamora: 'Toda mi vida ha estado vinculada al medio rural y cooperativo