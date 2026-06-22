Ángel Blanco recibe a la nueva coordinadora provincial de Cruz Roja en Zamora
La violencia contra las mujeres en el medio rural centra parte del encuentro entre la Subdelegación del Gobierno y la entidad humanitaria
El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha mantenido una reunión institucional con la nueva coordinadora provincial de Cruz Roja, Rosa Illera, quien asumió recientemente la dirección de la organización en la provincia.
Durante el encuentro, celebrado en la Subdelegación del Gobierno, ambas partes abordaron diversos asuntos de interés social, con especial atención a las problemáticas derivadas de la violencia contra las mujeres en la provincia de Zamora. La situación en el ámbito rural, donde las dificultades de acceso a recursos y el aislamiento pueden agravar estos casos, fue uno de los principales temas tratados.
Coordinación institucional
A la reunión también asistieron representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, reforzando así la coordinación entre administraciones y entidades sociales para mejorar la atención y protección de las víctimas.
Ángel Blanco trasladó a Rosa Illera su bienvenida al nuevo cargo y destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones públicas y organizaciones como Cruz Roja para dar respuesta a los retos sociales de la provincia.
Por su parte, la nueva coordinadora provincial cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito social. Trabajadora social de formación, ha desarrollado buena parte de su carrera en la dirección y gestión de entidades sin ánimo de lucro vinculadas principalmente a la salud mental. Dentro de Cruz Roja, ha participado anteriormente en proyectos relacionados con el voluntariado y el fortalecimiento de la red territorial en la provincia de Salamanca.
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