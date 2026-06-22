Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Supremo condena de forma unánime a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y 4 años y medio a AldamaDe Zamora al Reina Sofía: el proyecto de un profesor zamorano que saca la universidad a la calleEl CGPJ acuerda que se investigue al juez Peinado, gracias al voto de calidad de su presidentaEl zamorano Martín Ramos inicia la expedición al Gasherbrum I, uno de los picos más altos del mundoSanabria encara un verano más con los campings del Lago cerrados: más de 25.000 visitantes "castigados"
instagramlinkedin

El AMPA del San José de Calasanz, en Zamora capital, despide el curso con su fiesta de hinchables y espuma

Los alumnos disfrutaron de una divertida tarde en el centro

Fiesta de la espuma en el Calasanz

Fiesta de la espuma en el Calasanz / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. F.

El calendario lectivo llega a su fin y comienzan las fiestas, actuaciones y graduaciones en los colegios con las que los alumnos y los centros despiden el curso.

El AMPA del San José de Calasanz, en Zamora capital, se despidió con su tradicional fiesta en la que no faltaron los diversos hinchables, incluido uno acuático, y la espuma, sin olvidar la merienda para los alumnos que se lo pasaron en grande.

Noticias relacionadas

Sin duda, todos disfrutaron de una tarde de altas temperaturas y que dio paso a otra importante cita: el partido del Zamora CF en el que acarició el ascenso a Segunda División.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un trabajador de Medio Ambiente en Mahide
  2. Nuevo cambio en la Feria Taurina de San Pedro en Zamora: Borja Jiménez sustituye a Morante de la Puebla
  3. El celador de Medio Ambiente fallecido en Mahíde a los 66 años iba a jubilarse en junio
  4. Así es el carácter de los zamoranos, según Chat GPT
  5. Camino Limia, exnovillera y ganadera: 'Lo que me han exigido siempre es ser profesional y dar la talla
  6. La academia que más aprobados concentra en Zamora y los sectores donde se están ganando las plazas
  7. Rescatados 14 menores tras quedar atrapados en un camino embarrado por un error del GPS en Villaralbo
  8. La construcción del Mercado de Abastos avanza pese a haber encontrado restos arqueológicos

El AMPA del San José de Calasanz, en Zamora capital, despide el curso con su fiesta de hinchables y espuma

El AMPA del San José de Calasanz, en Zamora capital, despide el curso con su fiesta de hinchables y espuma

La Policía Municipal se incauta de 25 patinetes desde primeros de año

Marta Gómez Rodríguez, zamorana que ha logrado una de las 50 Becas Europa: “En ningún momento hubiera imaginado que podía conseguirlo, tuve que volver a mirar la lista mil veces"

La Plaza Mayor más ibérica que nunca: la ración solidaria de jamón "lo peta" para luchar contra el cáncer

La Plaza Mayor más ibérica que nunca: la ración solidaria de jamón "lo peta" para luchar contra el cáncer

“De la Tierra al Mar” llena Baiona y conquista al público gallego con los sabores de Zamora

“De la Tierra al Mar” llena Baiona y conquista al público gallego con los sabores de Zamora

Una agresión con una botella rota obliga a suspender la verbena de la Plaza Mayor

Una agresión con una botella rota obliga a suspender la verbena de la Plaza Mayor

El colectivo LGTBIQ+ urge leyes para erradicr la violencia intragénero

Tu póster del Zamora CF, gratis con LA OPINIÓN-EL CORREO, solo hoy

Tu póster del Zamora CF, gratis con LA OPINIÓN-EL CORREO, solo hoy
Tracking Pixel Contents