El AMPA del San José de Calasanz, en Zamora capital, despide el curso con su fiesta de hinchables y espuma
Los alumnos disfrutaron de una divertida tarde en el centro
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P. F.
El calendario lectivo llega a su fin y comienzan las fiestas, actuaciones y graduaciones en los colegios con las que los alumnos y los centros despiden el curso.
El AMPA del San José de Calasanz, en Zamora capital, se despidió con su tradicional fiesta en la que no faltaron los diversos hinchables, incluido uno acuático, y la espuma, sin olvidar la merienda para los alumnos que se lo pasaron en grande.
Sin duda, todos disfrutaron de una tarde de altas temperaturas y que dio paso a otra importante cita: el partido del Zamora CF en el que acarició el ascenso a Segunda División.
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