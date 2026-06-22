Abierto el plazo de inscripción para un taller de ilustración y manga para jóvenes

Las inscripciones para el taller de ilustración y manga ya están abiertas hasta el jueves 25 de junio.

El curso está dirigido a jóvenes entre los 14 a los 25 años, dentro de la programación del Verano Joven 2026 del ayuntamiento, y es totalmente gratuito.

El taller tiene lugar manera presencial del 20 al 31 de julio, de 11.00 a 13.00 horas, en las instalaciones municipales de la Alhóndiga.

Para poder participar en el taller, es imprescindible hacer la reserva con antelación, en la web municipal apuntamelineazamora.es. Las plazas para este curso de carácter gratuito, “se otorgarán por orden de inscripción”.

El taller será coordinado por la profesora Eva Haiying Sòng, especialista en dibujo manga, licenciada en Bellas Artes y organizadora de la Feria de Anime de Shanghái.

La docente es, además, conocida por ser la profesora de idioma chino mandarín en la academia de chino "Alas" de Zamora. Asimismo, ha sido la profesora de propuestas de talleres de arte similares, durante el Verano Joven de Zamora en años anteriores, que han tenido un gran éxito.

cartel divulgador de la actividad. / Cedida

La actividad es una propuesta divertida y original del Verano Joven 2026, dentro de las actividades para jóvenes ofertadas por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora.

Este taller de ilustración y dibujo manga tendrá así una duración total de 20 horas, y la zamorana Asociación Cultural Amigos de Asia Oriental apoya también esta interesante iniciativa de ocio.