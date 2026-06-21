Un zamorano lanza una petición para intercambiar cromos de la selección española

Un vecino de Zamora ha lanzado en redes sociales una petición sencilla, directa y sin letra pequeña, "cambiar cromos de Panini de la selección española, de los que entrega Carrefour, uno por otro y sin dinero de por medio".

El mensaje, publicado en Facebook, ha despertado la simpatía de otros coleccionistas por su claridad casi notarial: nada de compras, nada de ventas y “nada raro”. Solo intercambio tradicional, de esos que muchos recuerdan del patio del colegio, aunque ahora se organicen por privado y con una lista bien ordenada.

El hombre dispone de varios cromos repetidos, entre ellos los números 3, 14, 16, 25, 33, 49, 51, 57, 61 y 72, y busca completar una colección en la que, como suele ocurrir, siempre hay alguno que se resiste más que otro.

La iniciativa recuerda que, incluso en tiempos de aplicaciones, pagos digitales y compraventa por internet, el trueque de cromos conserva su pequeño ritual: revisar repetidos, comparar faltas y confiar en que alguien, en algún punto de Zamora, tenga justo el número que falta.