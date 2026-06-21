"Vyva" la salud, la app pública zamorana que a través de IA permite a los mayores del medio rural medir los latidos o contactar con el médico por videollamada

Se denomina "Vyva" y es una aplicación para dispositivos móviles que se vale de la Inteligencia Artificial para promover la salud entre las personas mayores, especialmente las del medio rural zamorano. Para ello, esta nueva APP, impulsada por la Diputación de Zamora en el marco del proyecto europeo Ruractive, contiene distintos menús destinados tanto a mejorar la salud física como la mental e incorpora incluso un apartado que permite contactar con el médico, en caso de que sea necesario, a través de videollamada.

Por el momento, la nueva aplicación, que podrá consultarse bien desde el teléfono móvil o desde una tableta electrónica, se está testando. Se espera que en las próximas semanas, una vez verificadas todas sus utilidades, esté ya disponible para poder ser descargada y utilizada por cualquier zamorano, con especial atención a las personas del medio rural, sobre todo las de avanzada edad, que en muchos casos además viven solas.

Fuentes del departamento de Emprendimiento y Fondos Europeos de la Diputación de Zamora han explicado que a través de la APP, planteada como compañera virtual de IA, se puede, por ejemplo, medir diferentes parámetros de salud, como las pulsaciones o el latido del corazón, e incluso en caso de que el valor esté en niveles alarmantes, puede incluso facilitar el contacto con Urgencias.

Igualmente, la APP es capaz de avisar cuando el usuario tiene que tomar alguna pastilla, a la hora indicada, y la pastilla y dosis necesaria, previa introducción de los datos de la medicación. Su aviso lo realiza, además, con una aplicación de mensajería tan popular como el WhatsApp. A través de ella, "Vyva" recuerda al usuario la medicación que le toca a esa hora y le pregunta si ya la ha tomado o no.

Juegos de salud mental

La novedosa aplicación incluye igualmente un apartado de salud mental con juegos para mejorar las capacidades cognitivas. Otra de las funcionalidades facilita el contacto al momento con un profesional de la medicina de forma online, mediante videoconferencia.

Los datos de los parámetros de salud pueden, en el caso de que así se autorice, ser compartidos con un familiar. Esto resulta especialmente adecuado para personas de avanzada edad cuyos hijos viven lejos, que de esta forma pueden asegurarse en todo momento de que el mayor usuario de "Vyva" toma su medicación o tiene unas mediciones correctas de sus parámetros de salud.

La nueva APP, que se ha mostrado recientemente en el marco de un encuentro empresarial impulsado por la Diputación de Zamora, forma parte de un proyecto piloto y está diseñada para funcionar también por voz e incluso poder hacerlo en algunas funcionalidades sin conexión a internet. Incluye también un cuestionario de salud a través de diez preguntas que puede ser enviado a un profesional sanitario para que analice los datos y la sintomatología.

Entre las funciones de "Vyva" figura la verificación de sistemas, el monitoreo de signos vitales, las consultas de telemedicina, la gestión de medicación, la compañía social y las alertas para cuidadores. Todo un compendio de funcionalidades que llegan, vía teléfono móvil o tablet, para velar por la salud de los mayores del medio rural zamorano.