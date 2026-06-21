“De la Tierra al Mar” llena Baiona y conquista al público gallego con los sabores de Zamora

La Plaza del Concello de Baiona acogió este pasado sábado una nueva edición de “De la Tierra al Mar”, un evento gastronómico que se saldó con un rotundo éxito de participación y organización, congregando a 120 asistentes y completando el aforo disponible.

La iniciativa, concebida como una acción de promoción turística y gastronómica de la provincia de Zamora en Galicia, permitió acercar al público gallego una cuidada selección de productos zamoranos a través de un atractivo showcooking y una cata dirigida que despertaron un gran interés entre los asistentes.

El reconocido cocinero zamorano Jonatan Garrote fue el encargado de elaborar en directo cuatro propuestas gastronómicas diseñadas para poner en valor la calidad, autenticidad y versatilidad de los productos de la provincia.

El cocinero Jonatan GArrote (abajo a la izquierda) y otros colaboradores en la "De la tierra al mar" / Cedida

Ecoespora, como entidad organizadora del evento, desempeñó un papel fundamental en el éxito de la jornada. Sus setas gourmet fueron el hilo conductor de las cuatro elaboraciones presentadas, mostrando al público el valor gastronómico de un producto que representa a la perfección la innovación y excelencia agroalimentaria de la provincia de Zamora.

Cada una de las elaboraciones de Garrote estuvo acompañada por una selección de vinos de la Bodega Castromendi, de la Sierra de la Culebra. David Mendieta, propietario de la bodega, fue quien guió a los asistentes durante el maridaje de cada una de sus cuatro referencias.

Cuatro apuestas gastronómicas

El menú diseñado para la ocasión puso de manifiesto la creatividad culinaria y el potencial gastronómico a través de cuatro elaboraciones exclusivas. Los asistentes pudieron degustar un bombón de queso de cabra sobre crumble especiado y melena de león, una propuesta que sorprendió por su equilibrio de texturas y sabores; un escabeche de shiitake con toque oriental y pularda, que fusionó tradición e innovación; una cheesecake de trufa con jalea de vino tinto y chocolate de setas con gelatina de manzana, considerada por muchos de los presentes como una de las propuestas más originales de la jornada; y un bizcocho de shiitake y miel sobre confitura natural de castañas y frutos secos, un cierre dulce que evidenció la versatilidad gastronómica de las setas y productos de la provincia.

Durante la jornada, los asistentes mostraron sorpresa y admiración por la extraordinaria calidad, riqueza y variedad de la despensa zamorana. La excelente acogida recibida confirma el creciente interés por la gastronomía de Zamora como elemento diferenciador y atractivo turístico fuera de sus fronteras.

Hermanamiento entre Zamora y Galicia

“De la Tierra al Mar” ha supuesto además una magnífica oportunidad para estrechar lazos entre territorios y reforzar la presencia de Zamora en Galicia, utilizando la gastronomía como vehículo de promoción cultural, turística y económica.

La organización quiso trasladar su agradecimiento a la Diputación Provincial de Zamora y al Ayuntamiento de Baiona, patrocinadores del evento, por su poyo a iniciativas que contribuyen a difundir la excelencia de los productos zamoranos y por la extraordinaria acogida brindada en la localidad gallega. Asimismo, Exquisiteza colaboró en el desarrollo del evento organizado y coordinado por Escoespora.