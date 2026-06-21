La Plaza Mayor más ibérica que nunca: la ración solidaria de jamón "lo peta" para luchar contra el cáncer

La Plaza Mayor estaba repleta de gente que esperaba su turno para recoger la ración de jamón serrano, a cinco euros, que iban colocando cuidadosamente en los platos los 46 cortadores llegados de distintos puntos de España, como Sevilla, Tenerife, Extremadura o Madrid, una acción solidaria que ya inauguró el colectivo el año pasado para colaborar con la AECC con el Encuentro Solidario.

La presidenta, María Hernández, agradecía al término de esta segunda edición la amplia participación de zamoranos y zamoranas que no se amedrentaron ante las altísimas temperaturas que arreciaban en un espacio donde no existen sombras bajo las que cobijarse apenas, "estamos muy satisfechos por la respuesta y esperamos poder llegar a superar los más de 9.000 euros del año pasado".

Un dinero que servirá para ayudar a financiar los diversos talleres que la AECC organiza en sus instalaciones para sus socios y población en general para la prevención de esta enfermedad . Esos dineros se aportan para sufragar los servicios de profesionales de oncología, psicología, logopedia, fisioterapeuta o los jurídicos que precisan socios y socias a los que su enfermedad les causa incapacidades laborales.

La investigación es otra de las vertientes en las que la AECC de Zamora destina cada año un montante económico obtenido en actividades de recogida de fondos como la de ayer, una cuantía que el año 2024 se tradujo en la entrega de 150.000 euros, reseña orgullosa su presidenta.

Uno de los cortadores de jamón en plena faena. | ALBA PRIETO

Agradecimientos

María Hernández tuvo palabras de agradecimiento para los cortadores profesionales y para las empresas que han donado gratuitamente las piezas de jamón serrano, que este año han aumentado, significaba, una muestra más de la solidaridad de las gentes de Zamora.

Por su parte, el artífice de esta cita anual para apoyar a las personas enfermas de cáncer a través de la AECC, el cortador de jamón zamorano Raúl Ariza, destacaba la amplia colaboración de sus colegas con los que comparte el espíritu solidario que preside la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, a la que pertenecen. "Hacemos encuentros de este tipo para apoyar a asociaciones de toda España que trabajan por causas diferentes".

A la una de la tarde ya habían pasado por sus cuchillos una veintena de jamones, lo que da idea del ritmo de trabajo bajo unas carpas que filtraban la solana del medio día en la Plaza Mayor, no tanto el calor que era imposible combatir sin resguardarse en los soportales próximos. Más fácil lo tuvieron los niños y las niñas que tenían al lado un hinchable refrescado con agua que una voluntaria de AECC se encargaba de echar de forma constante, manguera en mano.

Las gentes que se acercaron a pagar los cinco euros por ración de jamón disfrutaron de la música de un grupo que deleitó el último tramo del evento organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora. Los platos de jamón llenaron la Plaza Mayor, tomada por el voluntariado de la AECC, de la Asociación de Cortadores de Jamón y numeroso público.