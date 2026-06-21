Visita guiada
Nueva oportunidad para conocer los entresijos del comercio tradicional zamorano
Este lunes se abren las inscripciones para la ruta gratuita, organizada por el Ayuntamiento de Zamora
Este lunes, 22 de junio, a partir de las 12.00 horas, se abre la inscripción para una nueva edición de la ruta guiada al comercio “Zamora se compra”, que tendrá lugar el sábado, 27 de junio.
De nuevo, de la mano de la divulgadora Bea Barrio, se podrá disfrutar de un recorrido que comenzará en el exterior de la iglesia de Santa María la Nueva para recorrer las calles de la ciudad descubriendo cómo ha evolucionado el comercio en la ciudad, visitando aquellos que aguantan el paso de los años.
Final gastronómico
La visita, totalmente gratuita, finalizará en el mercado temporal de Abastos, donde se invitará a todos los participantes a una degustación de productos de la tierra.
Se trata de una oportunidad única para conocer mejor la historia de la economía y el urbanismo de la ciudad de una manera muy entretenida.
Los interesados en participar en esta ruta pueden realizar la inscripción a través de lineazamoraapuntame.com.
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