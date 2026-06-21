La noche en la que el fuego espanta los malos espíritus: Lo que no sabes de la noche de San Juan

Cuenta la tradición que el fuego ahuyenta a los malos espíritus y purifica el alma. Por eso, cada 23 de junio, cuando el aparcamiento de la Ciudad Deportiva se llena,y los zamoranos se reúnen en torno a una hoguera, la llegada de la Noche de San Juan hunde sus raíces en tiempos remotos.

Desde hace siglos, familias, amigos y vecinos se reúnen alrededor del fuego para compartir canciones, bailes y risas. Los más atrevidos incluso saltan sobre las llamas, en un gesto que la tradición asocia con la purificación, la buena suerte y el deseo de dejar atrás todo aquello que se quiere olvidar, aunque bien es cierto que esto suele ser más propios de ciudades como La Coruña, donde las hogueras suelen ser más pequeñas y estar repartidas por la playa. Maderas, cartones y otros materiales combustibles, como los apuntes del instituto o de la universidad, alimentan en Zamora una hoguera que, más allá del espectáculo, conserva un profundo significado ritual.

Pero, ¿cómo este ritual pagano acabó vinculándose con San Juan Bautista?

Aunque el origen exacto de esta celebración resulta incierto, muchos estudiosos lo vinculan con antiguos cultos solares. El solsticio de verano, que tiene lugar en torno al 21 de junio, marca el momento en el que el Sol alcanza su máximo esplendor y da paso a la noche más corta del año. Algunas leyendas antiguas explicaban este fenómeno diciendo que el Sol, enamorado de la Tierra, se resistía a abandonarla.

Entre los pueblos celtas, esta etapa del año se celebraba con el Alban Heurin, una festividad en la que se encendían hogueras para dar la bienvenida al buen tiempo, pedir al Sol que permaneciera en el cielo, alejar los malos presagios y atraer la fertilidad de la tierra. El fuego era, por tanto, símbolo de vida, protección y renovación.

Con la llegada del cristianismo, aquellos ritos paganos fueron transformándose, aunque conservaron buena parte de su esencia. La tradición cristiana vincula la fiesta con San Juan Bautista, cuyo nacimiento se celebra el 24 de junio. Según el relato bíblico, Zacarías, esposo de Isabel y padre de San Juan, mandó encender una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo. De este modo, el antiguo culto al fuego fue asimilado por la nueva religión sin desaparecer por completo.

El proceso de cristianización de estas prácticas se consolidó especialmente a partir del siglo IV. El 27 de febrero del año 380, el emperador Teodosio I firmó el Edicto de Tesalónica, por el que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio romano. La leyenda solar fue sustituida por el relato cristiano, pero el fuego siguió ocupando el centro de la celebración.

Su presencia en la actualidad

Así, la costumbre de encender hogueras la noche del 23 de junio arraigó con fuerza en numerosos lugares de Europa y, de manera especial, en la península ibérica. Con el paso del tiempo, la fiesta ha conservado su carácter mágico, aunque también se ha convertido en una celebración popular asociada al inicio del verano, al encuentro y, para muchos, al comienzo de las vacaciones.

En España, la Noche de San Juan se celebra de formas muy distintas según la zona. En Cataluña y la Comunidad Valenciana, las hogueras se acompañan del lanzamiento de petardos y fuegos artificiales. En Alicante, las Hogueras de San Juan culminan con la quema de los ninots elaborados para la ocasión. En Cádiz, la tradición pasa por hacer arder un muñeco conocido como Juanillo, mientras que en Extremadura, dentro de la Festividad de la Luna al Fuego, Zafra acoge su conocido ajedrez viviente. En Menorca, por su parte, la celebración adquiere un marcado protagonismo ecuestre.

Su importancia fuera de España

La fiesta, sin embargo, no es exclusiva de España. En el Reino Unido y en los países nórdicos también perviven rituales relacionados con el fuego y el solsticio. En el hemisferio sur, donde junio marca la llegada del invierno, destaca el Inti Raymi de Cuzco, en Perú, una antigua celebración inca dedicada al dios Sol, Inti, que hoy se ha convertido en uno de los grandes reclamos turísticos del país.

Entre el rito pagano, la tradición cristiana y la fiesta popular, San Juan sigue manteniendo intacto su poder de fascinación. Cada 23 de junio, el fuego vuelve a reunir a quienes buscan en sus llamas, independientemente de donde estén, un símbolo de purificación, esperanza y celebración de la vida.