Julio Asensio, presidente de Caja Rural de Zamora: "Toda mi vida ha estado vinculada al medio rural y cooperativo"

Julio Asensio Villar es la persona elegida por la asamblea general de Caja Rural de Zamora para presidir la cooperativa de crédito, después de llevar diez años como vicepresidente de la entidad.

¿Quién es Julio Asensio?

Nací el 7 de junio de 1967, soy de Villavendimio , un pueblo del Alfoz de Toro, y toda mi vida ha estado muy vinculada al medio rural y cooperativo. Desde hace más de 60 años mi familia ha trabajado una explotación agrícola y ganadera de forma cooperativizada. No es que conozca el trabajo cooperativo , es que es lo que he vivido: mi padre , mis tíos , mis hermanos y mis primos siempre trabajando en común. Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, desarrollo mi actividad profesional como veterinario y ganadero, una profesión que me ha permitido estar en contacto permanente con agricultores, ganaderos y cooperativas, conociendo de cerca sus necesidades y preocupaciones. Desde 2005 presido una cooperativa ganadera familiar, una experiencia que me ha aportado una visión muy directa de la realidad económica y social de nuestro territorio. Mi trayectoria siempre ha estado ligada al campo, al cooperativismo y al trabajo en favor de las personas que viven y desarrollan su actividad en nuestros pueblos. Esa vinculación con el sector primario y con el mundo cooperativo ha marcado mi manera de entender el compromiso, la responsabilidad y la importancia de construir proyectos sólidos que contribuyan al desarrollo de nuestra tierra.

¿Qué vinculación ha tenido con la Caja Rural?

Mi relación con Caja Rural de Zamora viene de muchos años atrás. Soy socio desde 2004 y he tenido la oportunidad de participar activamente en los órganos de gobierno de la entidad, desempeñando la responsabilidad de vicepresidente durante los últimos años. Ha sido una etapa de aprendizaje y de compromiso con un proyecto que considero fundamental para Zamora y para su desarrollo.

¿Por qué se animó a dar el paso?

Más que un paso personal, lo entiendo como una responsabilidad. Mi vinculación con Caja Rural de Zamora viene de muchos años atrás y eso me ha permitido conocer de cerca una entidad sólida, con un gran equipo humano y un firme compromiso con las personas y con el territorio. He aceptado esta tarea con humildad y con la voluntad de contribuir a la continuidad de un proyecto que ha sabido crecer y adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Mi objetivo es trabajar para que Caja Rural de Zamora siga siendo una entidad cercana, de referencia para sus socios y clientes, y comprometida con el desarrollo económico y social de nuestra tierra.

La provincia afronta retos importantes, demográficos y económicos, pero también cuenta con grandes fortalezas

El principal ejecutivo de la caja es el director general, ¿cuál es la función del presidente?

Efectivamente, la gestión ejecutiva del día a día corresponde al director general y a su equipo. La función del presidente, junto con el Consejo Rector, es impulsar la labor de los órganos de gobierno, velar por el cumplimiento de la estrategia de la entidad, representar institucionalmente a la Caja y contribuir a que se mantengan los principios y valores que han guiado a la entidad desde sus orígenes.

Modelo cooperativo acertado

En las últimas décadas el sistema financiero español ha experimentado un cambio espectacular, fundamentalmente con la desaparición de las cajas de ahorro y las fusiones bancarias. ¿Caja Rural acertó con el modelo, aunque parecía ir a contra corriente?

Creo que los resultados demuestran que el modelo cooperativo ha sido acertado. Mientras gran parte del sector apostaba por procesos de concentración cada vez mayores, Caja Rural de Zamora ha mantenido una forma de trabajar basada en la cercanía, el conocimiento de los clientes y el compromiso con el territorio, unos valores que siguen siendo muy apreciados por la sociedad. Además, no hemos recorrido ese camino en solitario. Caja Rural de Zamora forma parte del modelo federal del Grupo Caja Rural, una fórmula de cooperación que ha demostrado ser eficaz porque permite a cada entidad mantener su autonomía, su capacidad de decisión y su vinculación con el territorio, al tiempo que comparte servicios, recursos y estrategias con el resto de cajas rurales. A través de sociedades participadas como el Banco Cooperativo Español, Rural Grupo Asegurador (RGA) y Rural Servicios Informáticos (RSI), contamos con el respaldo, los recursos y la capacidad necesarios para ofrecer a nuestros clientes los servicios más avanzados del sector financiero, manteniendo al mismo tiempo la cercanía y el conocimiento del territorio que nos caracterizan.

Julio Asensio, presidente de Caja Rural de Zamora / J. N.

La estrategia ha pasado por abrirse a cada vez más sectores y a un territorio más amplio. ¿Está funcionando?

Los datos son incuestionables. La Caja ha sido capaz de crecer, diversificar su actividad y ampliar su ámbito de actuación manteniendo al mismo tiempo sus raíces y su forma de entender la banca. Hoy damos servicio a sectores muy diversos de la economía y estamos presentes en nuevos territorios, lo que nos permite seguir fortaleciendo el proyecto y generar nuevas oportunidades de crecimiento. Pero ese crecimiento siempre se ha realizado de manera prudente y sostenible. Es importante seguir avanzando en esa línea porque la economía actual es cada vez más diversa y exige capacidad de adaptación. Al mismo tiempo, debemos preservar aquello que nos diferencia: la cercanía, el trato personal y el conocimiento de las personas y de las empresas con las que trabajamos. Crecer tiene sentido si somos capaces de mantener esos valores que han hecho de Caja Rural de Zamora una entidad de referencia.

Compromiso con el sector agroalimentario

¿Se va a mantener la política de apoyo a las iniciativas pegadas al territorio, agroalimentación, el deporte, la cultura?

Sin ninguna duda. Forma parte de la esencia de Caja Rural de Zamora y de nuestra manera de entender el papel que debe desempeñar una entidad financiera cooperativa. Nuestro compromiso con el sector agroalimentario, con el deporte, con la cultura y con las iniciativas sociales es una parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra vinculación con el territorio. A lo largo de los años hemos demostrado que el desarrollo económico debe ir acompañado de un compromiso real con la sociedad. Por eso seguiremos apoyando aquellas iniciativas que contribuyen a generar oportunidades, fortalecer el tejido social y asociativo y mejorar la calidad de vida de las personas. Entendemos que el crecimiento de Caja Rural de Zamora está estrechamente ligado al progreso de nuestra tierra y queremos seguir siendo un aliado de quienes trabajan cada día para impulsarla.

Mientras el sector apostaba por concentrarse, Caja Rural de Zamora ha mantenido una forma de trabajar basada en la cercanía

¿Cree que el negocio bancario es compatible con esta labor de mecenazgo?

No solo es compatible, sino que creo que se refuerzan mutuamente. Una entidad financiera debe ser rentable, solvente y estar bien gestionada, pero también mantener un firme compromiso con la sociedad a la que presta servicio. Esa ha sido siempre una de las señas de identidad de Caja Rural de Zamora que como buena Cooperativa de Crédito refleja en sus Estatutos que al menos el 12 por ciento de sus excedentes se destinarán al Fondo de Educación y Promoción. Buena parte de ese compromiso se canaliza a través de la Fundación Caja Rural de Zamora, que desarrolla una intensa labor de apoyo a iniciativas sociales, culturales, educativas y deportivas. La Fundación se ha convertido en un referente en nuestra provincia, colaborando con numerosos colectivos y proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y a dinamizar el territorio. Para nosotros, apoyar estas iniciativas no es algo complementario, sino una parte esencial de nuestra razón de ser.

¿Qué visión cree que tienen los zamoranos de la Caja Rural?

Creo que los zamoranos ven a Caja Rural como una entidad cercana, sólida y comprometida. Una entidad que ha estado al lado de las familias, de los autónomos, de las empresas y de los agricultores y ganaderos en los momentos buenos y también en los más difíciles. A lo largo de los años se ha construido una relación basada en la confianza, la cercanía y el conocimiento de la realidad de nuestra provincia. Ese vínculo con la sociedad zamorana es, sin duda, uno de los principales activos de la entidad y una responsabilidad que debemos seguir cuidando cada día.

Entidad cercana, sólida y comprometida

¿Cuáles son los objetivos de su presidencia al frente de la entidad?

Asumo esta responsabilidad con un objetivo muy claro: contribuir a que Caja Rural de Zamora siga siendo una entidad cercana, sólida y comprometida con las personas y con el territorio. Mi intención es dar continuidad a una forma de trabajar que ha demostrado su valor, manteniendo siempre la prudencia en la gestión y la vocación de servicio que caracteriza a la entidad. Queremos seguir acompañando a familias, autónomos, empresas y cooperativas en sus proyectos, adaptándonos a los nuevos retos del sector financiero sin perder nuestra esencia. Y, por supuesto, continuar siendo un agente activo en el desarrollo económico y social de nuestra provincia y de los territorios en los que estamos presentes.

El mismo director general durante décadas y relevos tranquilos en la presidencia. ¿La estabilidad institucional ha sido una de las claves del éxito de la entidad?

Sin duda ha sido un factor importante. Los relevos tranquilos no sólo en la presidencia, sino en el Consejo Rector, todos los miembros que han estado en él durante estos años han aportado sensatez y han trabajado en la misma dirección. La estabilidad permite trabajar con visión de largo plazo, mantener una estrategia coherente y generar confianza. Pero esa estabilidad siempre ha ido acompañada de capacidad de adaptación y de una gestión profesional que ha sabido responder a los cambios del entorno.

El compromiso con el sector agroalimentario, el deporte, la cultura y las iniciativas sociales son parte de nuestra identidad

¿Qué datos del balance de actividad considera más importantes en la labor de la Caja?

Más allá de las cifras concretas, considero especialmente importantes aquellos indicadores que reflejan la confianza que depositan en nosotros socios y clientes. En 2025 la Caja alcanzó los 170.000 clientes y los 62.000 socios, incorporando además cerca de 3.000 nuevos socios y 5.000 nuevos clientes, lo que demuestra la fortaleza y el arraigo de nuestro modelo. También son muy relevantes los datos que reflejan nuestra capacidad para seguir apoyando la economía real. El volumen de negocio creció un 12,2%, hasta los 8.168 millones de euros, y el crédito nuevo concedido a empresas y particulares alcanzó los 1.316 millones de euros, un 32,6% más que el año anterior. A ello se suma una solvencia histórica del 20,4%, que nos permite afrontar el futuro con seguridad y seguir acompañando a familias, autónomos, empresas y cooperativas en sus proyectos.

Fortalezas significativas

¿Cómo ve la realidad de Zamora?

Zamora afronta retos importantes, especialmente en materia demográfica y de desarrollo económico. Pero también cuenta con fortalezas muy significativas: un potente sector agroalimentario, empresarios comprometidos, calidad de vida, recursos naturales, recursos energéticos, que tan poco han aportado a nuestra economía durante décadas, y que ahora son vitales para todo el tema de Centros de Datos e Inteligencia Artificial, un enorme potencial para atraer actividad y talento.

¿El declive es inevitable o considera que es una tierra con futuro?

Estoy convencido de que Zamora tiene futuro. Los desafíos son evidentes y nadie debe ignorarlos, pero tampoco debemos caer en el pesimismo. Tenemos sectores competitivos, capacidad emprendedora y una sociedad que ha demostrado una gran resistencia. El futuro dependerá de nuestra capacidad para aprovechar las oportunidades y trabajar unidos. Desde Caja Rural de Zamora seguiremos aportando nuestro granito de arena para que ese futuro sea cada vez más prometedor y para intentar que la gran cantidad de zamoranos que hemos recibido una buena Educación y Formación , debido al esfuerzo de esta sociedad y sobre todo el de nuestros padres, tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro potencial laboral y nuestro proyecto de vida en Zamora , que el esfuerzo de la sociedad zamorana revierta de nuevo en las próximas generaciones.