Un hombre resulta herido por arma blanca durante esta madrugada en Zamora

Un varón de unos 35 años ha resultado herido por arma blanca durante una agresión ocurrida en la madrugada de este domingo en la Plaza de Fresco, en la capital zamorana.

El suceso tuvo lugar a las 4:18 horas, momento en el que la Policía Local de Zamora contactó con el Centro de Emergencias Castilla y León 112 para informar de que una persona había sido agredida y presentaba una herida por arma blanca en la zona de la clavícula.

Tras recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 dio traslado de la incidencia al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil hasta el lugar de los hechos.

Atención sanitaria y traslado al hospital

Una vez en la Plaza de Fresco, el personal sanitario atendió al herido. Tras una primera valoración y estabilización, fue evacuado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Zamora para recibir atención médica especializada.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la agresión ni sobre el estado actual de la víctima. Las fuerzas de seguridad se han hecho cargo de las correspondientes investigaciones para esclarecer lo ocurrido.