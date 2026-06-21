Las farmacias de Zamora alertan de los problemas del sol en la piel inducidos por medicamentos

Las 157 farmacias y 15 botiquines de la provincia ha puesto en marcha una campaña sanitaria de sensibilización y prevención sobre la fotosensibilidad inducida por medicamentos. El objetivo principal es prevenir las reacciones adversas en la piel que pueden surgir cuando determinados medicamentos, ya sean orales o tópicos, interactúan con la radiación ultravioleta del sol.

Esta fotosensibilidad puede manifestarse como reacciones fototóxicas (similares a quemaduras intensas de aparición inmediata) o reacciones fotoalérgicas (que suelen presentarse como eccemas o hinchazón entre 12 y 72 horas después de la exposición).

Para garantizar la seguridad de los pacientes, los farmacéuticos identificarán los fármacos con potencial fotosensibilizante en el mismo momento de la dispensación. Como medida visual de refuerzo, se colocará en el envase del medicamento un adhesivo de advertencia específicamente diseñado para esta campaña. Además, las farmacias contarán con avisos en sus sistemas de gestión informática y carteles informativos visibles para el público.

Entre los medicamentos de uso común que pueden causar estas reacciones se encuentran antiinflamatorios como el ibuprofeno, antihistamínicos, diuréticos, antidepresivos, antihipertensivos, entre otros.

“El farmacéutico está preparado para identificar estos riesgos y trasladar al paciente las medidas necesarias para prevenirlos. La educación sanitaria forma parte esencial de nuestra labor diaria”, subraya la Vocal Autonómica de Dermofarmacia, Reyes de Santiago.

Asimismo añade, “la prevención y el consejo farmacéutico son herramientas fundamentales para evitar reacciones cutáneas que, en muchos casos, pueden prevenirse con medidas sencillas”.

Consejos clave para un verano seguro

Desde la red de farmacias de Castilla y León se enfatizará el consejo profesional, recomendando a los ciudadanos medidas preventivas fundamentales, como utilizar siempre fotoprotector SPF 50+, incluso en los días nublados, aplicándolo en cantidad suficiente y reaplicándolo cada dos horas.

Conviene evitar la exposición solar en las horas centrales del día (de 12.00 a 16.00 horas) y protegerse con medidas físicas como gorras, sombreros, gafas de sol y ropa que cubra la piel.

En el caso de medicamentos tópicos (que se aplican directamente sobre la piel), conviene extremar la higiene lavándose las manos tras la aplicación y evitar el sol en la zona tratada.

Y consultar al farmacéutico ante la aparición de efectos fotosensibilizantes producidos por los medicamentos.

“Muchas personas desconocen que algunos medicamentos pueden hacer que la piel reaccione de forma más intensa frente al sol. Por eso insistimos en que ante cualquier duda, consulten con su farmacéutico, que es quien mejor puede orientarles sobre como compatibilizar el tratamiento con una exposición solar segura”, explica la presidenta en funciones del Consejo Autonómico, Marta Terciado.

Esta campaña pone en valor el papel asistencial de la farmacia comunitaria como el punto sanitario más cercano y accesible para la población. "La intervención del farmacéutico es garantía de efectividad y seguridad de los tratamientos", destacan desde la organización, subrayando la importancia de consultar a estos profesionales ante cualquier duda o ante la aparición de una reacción cutánea desproporcionada.