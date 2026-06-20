Sacyl acorta la "ventana de dispensación" de los medicamentos en Zamora

Sacyl ha cambiado las normas y no se puede ya coger un medicamento de receta electrónica 15 días antes de la fecha prescrita, sino solo diez días antes. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zamora, María Teresa Ares, explica que se trata de una medida que ya estuvo en vigor hace tiempo. Pero este periodo, que técnicamente se denomina ventana de dispensación se amplió a 15 días como una medida tomada en tiempos del Covid que tenía como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos a las farmacias y evitar desplazamientos.

También se ha cambiado otra norma y es que si en dos meses no se ha adquirido ningún envase de la medicación recetada la dispensación caduca y es necesario acudir al médico para que la renueve. Hasta ahora la caducidad la daba la duración del tratamiento prescrita por el médico, pero a partir de ahora son dos meses.

Se trata, explicó la presidenta de los farmacéuticos de incidir en un mejor control de la adherencia a los medicamentos. Si por ejemplo un paciente crónico deja de tomar la medicación en dos meses tendrá la receta caducada.

“Realmente si el paciente hace bien estos cambios no van a suponer ningún problema, porque va a poder conseguir la medicación a tiempo y no se le va a anular la receta”, indica Ares.

Ejemplo

Pone un ejemplo. Un médico pone hoy a un paciente una medicación para el colesterol hasta el 11 de julio de 2027. El paciente tiene diez días para recoger el primer envase en la farmacia. Y puede renovar la medicación diez días antes de cada fecha indicada. En el caso de que esté dos meses sin utilizar esa receta será cuando se caduque, y el paciente tenga que volver al médico y le pida reactivarla.

“Tanto el médico como nosotros, los farmacéuticos, tenemos así un mayor control de la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes”.

La receta electrónica se lleva en la tarjeta de Sacyl, además de la hoja de medicación que proporciona el médico. Todas las farmacias de Zamora y de Castilla y León pueden dispensar recetas electrónicas.

Para acceder al tratamiento es imprescindible la tarjeta sanitaria. En el caso de tener algún problema con la lectura de la tarjeta, se puede acudir a la farmacia con la hoja de medicación.

La receta electrónica inter operable permite retirar los medicamentos en todo el territorio nacional, aunque antes de viajar fuera de Castilla y León es mejor preguntar en la farmacia habitual.

La aplicación de móvil de Sacyl Conecta es una herramienta que permite acceder de forma sencilla a servicios e información sanitaria. Se puede pedir cita con distintos profesionales, pudiendo escoger fecha y hora: Médico de Familia, Enfermera, Matrona y extracciones. Permite la búsqueda de recursos sanitarios disponibles y el acceso a documentación clínica: hoja de medicación de receta electrónica (permite comprobar las fechas de renovación de tratamientos), informes de resultados de laboratorio o la hoja actualizada tratamiento anticoagulante Sintrom, por ejemplo.