Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Localizan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el embalse de RicobayoUn atropello de un peatón con patinete costará 14.000 euros y dos meses sin carné al conductorEl CE Sabadell gana 4-0 al Zamora CFJavier Paez Presidente del Zamora CF: Lágrimas por lo que pudo ser un ascensoFerias y fiestas de San Pedro 2026
instagramlinkedin

San Pedro

El Nido presenta su trabajo más atrevido, festivo y enérgico en las Fiestas de San Pedro de Zamora

El grupo musical actuará en Zamora el miércoles 24 de junio, presentando un sonido acústico y fresco que redefine el folclore regional

El Nido

El Nido / Claudio Rivero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El Nido, que actualiza la tradición castellana con un sonido acústico y fresco usando guitarra, violín, mandolina, percusión tradicional y flautas irlandesas, tocará en Zamora dentro de las Ferias y Fiesta de San Pedro en la Noche Indie que tendrá lugar la noche del miércoles 24 de junio a partir de las 21.30 horas.

El Nido apuesta por una búsqueda activa de identidad, utilizando las profundas raíces de los ritmos tradicionales de Castilla y León para reflexionar sobre nuestra acelerada vida moderna. Esto crea una propuesta musical profundamente resonante y sorprendentemente actual.

La banda crea un universo sonoro vibrante, dando “un nuevo significado dentro de la modernidad más frenética a los bailes fundacionales de la región: el pulso vigoroso de las jotas, los compases rotos de los ajechaos, los pasos característicos de los charros y la energía contagiosa de las ruedas de Burgos” explican.

El Nido

El Nido / Claudio Rivero

Parte de su innovación reside en “reimaginar” los sonidos humildes y percusivos de la percusión doméstica como latas de pimentón o sartenes, tan inherente a la tradición musical castellana. De esta manera consiguen conectar instantáneamente sus sofisticados arreglos y su sonido contemporáneo con la vida rural y cotidiana de la meseta.

Musicalmente, su música es delicada, enérgica y original, logrando la inusual hazaña de difuminar las fronteras entre géneros. Si bien los ecos de los campos de cultivo y la meseta son innegables, las letras abordan inquietudes completamente contemporáneas, creando un poderoso diálogo entre la memoria ancestral y la turbulencia del presente.

Noticias relacionadas y más

El sonido de El Nido es “una redefinición vital del folclore, demostrando que los ritmos más antiguos pueden ofrecer el comentario más relevante” indican.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La hostelería de la Plaza Mayor se une ante el veto de la RFEF: los bares pondrán una pantalla gigante para ver el partido Sabadell-Zamora CF
  2. Llegan a las manos por la herencia de una casa en Zamora y acaban pagando 25.000 euros por lesiones
  3. Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
  4. Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?
  5. Las críticas de unos comensales cabreados a un restaurante de Zamora: 'Los trabajadores están a matarse entre sí...
  6. Un atropello de un peatón con patinete costará 14.000 euros y dos meses sin carné al conductor
  7. Una afamada hostelera zamorana, en la final del Campeonato Mundial de Callos...y cocina en casa el domingo ante ocho contrincantes
  8. Enrique Oliveira pierde su elección directa como miembro de la Cámara de Comercio pero no renuncia a seguir en el Pleno

El Nido presenta su trabajo más atrevido, festivo y enérgico en las Fiestas de San Pedro de Zamora

El Nido presenta su trabajo más atrevido, festivo y enérgico en las Fiestas de San Pedro de Zamora

El ajo vuelve a adornar los balcones zamoranos: ¿Conoces la historia detrás de la tradicional Feria del Ajo?

El ajo vuelve a adornar los balcones zamoranos: ¿Conoces la historia detrás de la tradicional Feria del Ajo?

Más de 1.400 opositores se juegan su futuro profesional en Zamora

Más de 1.400 opositores se juegan su futuro profesional en Zamora

José Luis Santos, cardiólogo: "La Cardiología de Zamora es de las mejores de Castilla y León"

Ahora Decide se transforma en Zamora Decide con la pretensión electoral de triplicar alcaldes

Ahora Decide se transforma en Zamora Decide con la pretensión electoral de triplicar alcaldes

Astroturismo en Zamora Duero Esencial: cielos, paisaje y eclipse

Astroturismo en Zamora Duero Esencial: cielos, paisaje y eclipse

Consejo Consultivo y Tribunal Administrativo de Castilla y León funcionarán solo con el presidente y un consejero

Consejo Consultivo y Tribunal Administrativo de Castilla y León funcionarán solo con el presidente y un consejero

Sacyl acorta la "ventana de dispensación" de los medicamentos en Zamora

Sacyl acorta la "ventana de dispensación" de los medicamentos en Zamora
Tracking Pixel Contents