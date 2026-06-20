San Pedro
El Nido presenta su trabajo más atrevido, festivo y enérgico en las Fiestas de San Pedro de Zamora
El grupo musical actuará en Zamora el miércoles 24 de junio, presentando un sonido acústico y fresco que redefine el folclore regional
El Nido, que actualiza la tradición castellana con un sonido acústico y fresco usando guitarra, violín, mandolina, percusión tradicional y flautas irlandesas, tocará en Zamora dentro de las Ferias y Fiesta de San Pedro en la Noche Indie que tendrá lugar la noche del miércoles 24 de junio a partir de las 21.30 horas.
El Nido apuesta por una búsqueda activa de identidad, utilizando las profundas raíces de los ritmos tradicionales de Castilla y León para reflexionar sobre nuestra acelerada vida moderna. Esto crea una propuesta musical profundamente resonante y sorprendentemente actual.
La banda crea un universo sonoro vibrante, dando “un nuevo significado dentro de la modernidad más frenética a los bailes fundacionales de la región: el pulso vigoroso de las jotas, los compases rotos de los ajechaos, los pasos característicos de los charros y la energía contagiosa de las ruedas de Burgos” explican.
Parte de su innovación reside en “reimaginar” los sonidos humildes y percusivos de la percusión doméstica como latas de pimentón o sartenes, tan inherente a la tradición musical castellana. De esta manera consiguen conectar instantáneamente sus sofisticados arreglos y su sonido contemporáneo con la vida rural y cotidiana de la meseta.
Musicalmente, su música es delicada, enérgica y original, logrando la inusual hazaña de difuminar las fronteras entre géneros. Si bien los ecos de los campos de cultivo y la meseta son innegables, las letras abordan inquietudes completamente contemporáneas, creando un poderoso diálogo entre la memoria ancestral y la turbulencia del presente.
El sonido de El Nido es “una redefinición vital del folclore, demostrando que los ritmos más antiguos pueden ofrecer el comentario más relevante” indican.
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