José Luis Santos, cardiólogo: "La Cardiología de Zamora es de las mejores de Castilla y León"

Más de 250 profesionales han participado en las II Jornadas de Patología Cardiovascular "Zamora se mueve con el corazón", una cita que apuesta por la formación continua y el abordaje multidisciplinar de las enfermedades cardiovasculares.

Tras el éxito de la primera edición, ¿qué balance hace de aquellas jornadas y qué les ha animado a organizar esta segunda convocatoria?

La principal motivación para celebrar estas segundas jornadas ha sido precisamente el éxito de la primera edición. Comprobar la conexión existente entre todos los profesionales relacionados con la salud cardiovascular nos impulsa a continuar. Además, creemos firmemente que la unión de todos los profesionales es el camino a seguir. Los resultados lo demuestran: ausencia de listas de espera, una gran accesibilidad para los pacientes y, sobre todo, una reducción de más de tres puntos en la mortalidad cardiovascular durante los últimos cinco años.

El programa ha reunido a médicos, enfermeras, fisioterapeutas, farmacéuticos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y profesionales de laboratorio. ¿Qué aporta esta visión multidisciplinar al abordaje de las enfermedades cardiovasculares?

Sin una visión multidisciplinar no se llega a ninguna parte. Es fundamental entender que los pacientes cardiológicos son responsabilidad de todos y que cada profesional puede aportar aspectos positivos a su atención. También es indispensable garantizar la equidad, de forma que el paciente reciba los mismos cuidados independientemente del profesional que le atienda. Además, lograr que enfermeros, auxiliares y el resto de profesionales se sientan implicados en el proceso asistencial es algo de enorme importancia.

Zamora es una de las provincias más envejecidas de España. ¿Cómo influye esta realidad en la incidencia de las patologías cardiovasculares?

El envejecimiento de la población es una realidad, pero debemos verlo como una oportunidad para desarrollar nuevas formas de tratamiento que mejoren la salud cardiovascular de los zamoranos. La creación de vías clínicas multidisciplinares para las patologías cardiológicas más prevalentes es un claro ejemplo de esa visión compartida en el manejo de los pacientes.

La obesidad ha protagonizado una de las mesas de debate. ¿Hasta qué punto se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública vinculados a las enfermedades cardiovasculares?

La obesidad es uno de los grandes retos de nuestra sociedad y en Zamora hemos decidido afrontarlo. Queremos impulsar un cambio de paradigma: la obesidad no es una cuestión estética, sino una enfermedad. Actualmente disponemos de numerosas posibilidades terapéuticas que analizaremos en profundidad durante la mesa dedicada a esta patología.

También se han abordado cuestiones como la diabetes, la hipertensión arterial o el colesterol. ¿Qué riesgos suponen estas enfermedades?

Estas tres enfermedades son fundamentales en la estratificación del riesgo cardiovascular. Es prioritario concienciar a la población sobre la necesidad de controlarlas, especialmente cuando disponemos de tratamientos muy eficaces. No debemos olvidar que en España se producen alrededor de 310 fallecimientos diarios por enfermedades cardiovasculares, muchos de ellos evitables. En muchos casos basta con una consulta médica y una analítica para detectar el problema a tiempo.

Una de las novedades es la incorporación de los últimos avances terapéuticos y diagnósticos. ¿Qué cambios están transformando más rápidamente la cardiología en estos momentos?

Intentamos acercar a los profesionales las últimas novedades diagnósticas y terapéuticas para afrontar con optimismo los retos que plantea la enfermedad cardiovascular. Nuestro objetivo es que puedan incorporar estos avances a su práctica diaria. Además, aunque el congreso tiene una orientación eminentemente clínica, contamos con la colaboración del doctor Ignacio Cruz, jefe de Cardiología del Hospital Universitario de Salamanca, que actualizará a los asistentes sobre los tratamientos intervencionistas más innovadores.

¿Qué papel juega la coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria en el manejo de los pacientes con enfermedad cardiovascular?

Es absolutamente esencial. No puede entenderse un tratamiento óptimo sin una coordinación eficaz entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. En Zamora llevamos años trabajando de esta forma y el resultado es la existencia de vías clínicas compartidas para la mayoría de los problemas cardiológicos de nuestra población.

Aunque las jornadas están dirigidas principalmente a profesionales sanitarios, muchos de los temas tienen interés para la población general. ¿Cuáles serían los consejos fundamentales para cuidar el corazón?

Queremos que el conocimiento cardiológico llegue a todos los pacientes, independientemente del profesional que les atienda o del lugar donde vivan. La prevención, el diagnóstico adecuado, las derivaciones correctas y el acceso a los mejores tratamientos deben estar garantizados para todos. La coordinación es la base para lograr una atención equitativa y de calidad.

¿Aspira Zamora a consolidarse como un referente regional en la formación y actualización sobre patología cardiovascular?

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Sí. Nuestros indicadores de listas de espera, estancia hospitalaria, ingresos, reingresos e índices de mortalidad cardiovascular se encuentran entre los mejores de Castilla y León, y en algunos casos lideran la Comunidad. Estos resultados son fruto del enorme esfuerzo y preparación de todos los profesionales que integran el servicio: médicos, enfermeros, TCAE, celadores, personal administrativo y de gestión. También es fundamental el apoyo y la motivación del equipo directivo del hospital. Sin un gran equipo no existen buenos resultados.