Un atropello de un peatón con patinete costará 14.000 euros y dos meses sin carné al conductor

El atropello con un patinete eléctrico a un peatón cuando iba a cruzar un semáforo en verde termina con la retirada durante dos meses del carné al conductor del vehículo de movilidad personal (VMP), quien deberá indemnizar con 13.495 euros al hombre que sufrió la fractura del codo del brazo derecho, lo que le mantuvo más de dos meses con la extremidad superior inmovilizada, que recuperó tras varios meses de rehabilitación.

La condena del Tribunal de Instancia de Zamora conlleva una multa de 120 euros que el infractor de iniciales J.A.P.T. debe abonar al Ministerio de Justicia, tras el acuerdo alcanzado entre este imputado por un delito de lesiones leves y la víctima, el zamorano de iniciales L.P.F., para evitar la celebración del juicio que estaba programado a primera hora de la tarde del viernes. Una conformidad que fue posible gracias a que el procesado se comprometió ante la jueza a pagar una cuota mensual de 150 euros para saldar la cuantía de la indemnización más los intereses de demora en el pago, cantidad que se le embargará desde el juzgado si no cumple con los plazos.

Asimismo, el coste del juicio lo tendrá que pagar el imputado, un joven que circulaba ese 31 de enero de 2025, a las 21.45 horas, detrás de un vehículo cuando provocó el accidente al llegar al semáforo, que acababa de abrirse para los peatones y que no respetó.

Como consecuencia de esa imprudencia, el hombre que se disponía a cruzar justo en ese momento, apenas echó el pie en la calzada cuando el patinete se lo llevó por delante, lo tiró al suelo y, afortunadamente, el impacto solo le fracturó el codo del brazo derecho.

Huida del conductor del patinete

L.P.F. iba acompañado de un amigo que presenció el siniestro y que le socorrió en ese mismo instante al tiempo que el joven que iba en el patinete también se detuvo para interesarse por el herido, sin embargo, "cuando comentamos que íbamos a llamar a la Policía Municipal y al 1 1 2, se subió al patinete y se marchó sin dar ningún dato".

El lesionado fue asistido por una ambulancia del servicio de emergencias del Sacyl y trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha, donde fue preciso intervenirle para colocarle una placa y clavos. Permaneció ingresado en el Complejo Asistencial varios días y salió con el brazo derecho en cabestrillo, con la consiguiente dependencia para realizar tareas cotidianas.

La Policía Municipal localizó con prontitud al conductor y propietario del patinete, que fue detenido y prestó declaración ante la jueza que inició diligencias en base al atestado levantado el día del accidente y del testimonio recabado por quienes presenciaron el siniestro.

El infractor accedió tras una ardua negociación abonar la indemnización a plazos a cambio de que se le rebajara el tiempo de retirada del carné de conducir, inicialmente el abogado del herido solicitaba doce meses, y la multa que quedó en tiempo y cuota mínimas.